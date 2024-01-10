柯文哲助陣李有宜三蘆車隊掃街！　林淑芬扛氣球騎單車拜票

▲柯文哲掃街車隊挺進三蘆，力挺李有宜進入立法院。（圖／翻攝自Facebook直播／李有宜）



記者林韋辰／綜合報導

選戰不到一周，各區域立委積極搶拉票！民眾黨總統候選人柯文哲10日下午抵達新北市蘆洲區，前往忠義廟參拜，並替第二選區（蘆洲、五股、三重16里）同黨候選人林有宜站台拉票，隨後車隊掃街三蘆地區，現場也吸引支持者到場加油打氣，大家揮舞著民眾黨旗幟與中華民國國旗。

柯文哲下午抵達忠義廟後，與李有宜一起拜拜，之後兩人一起上車遊街拜票，挺李有宜進國會。李有宜競選團隊表示，距離選戰不到一周，透過柯文哲主席陪同黨籍地方立委候選人一同車掃三蘆地區，期盼能拼出當地選票最大化。除了極力衝高總統票數，更希望可以讓國會注入新戰力，讓長期以來被綠營執政的地方政治版圖翻轉。

▲民眾黨盼能拼出當地選票最大化。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）



民進黨立委候選人林淑芬10日則是扛著競選氣球，一邊騎單車與附近居民打招呼拜票，同時也在粉專上秀出政績，懇請鄉親繼續支持她。林淑芬表示，自己成功推動TNCAP臺灣新車安全評等制度，為消費者提供透明資訊，解決購車「資訊不對稱」問題，促進車廠良性競爭，增進安全配備，提供更多安全車選擇，降低道路事故傷亡率。

▲林淑芬騎鐵馬掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）



在這次選舉中，藍營在新北二選區的三蘆地區選擇禮讓給民眾黨的李有宜，未推派出自己的人選，這段期間展現了「藍白小雞合」，許多國民黨立委候選人紛紛幫李友宜站台。然而，這個選區對於國民黨的總統候選人侯友宜而言，也是其重要的支持基地，同時這一區也有深厚的傳統「綠營票倉」，使得這片地區的選戰情勢複雜許多，成為各政黨爭奪的關鍵區域。

▲林淑芬力拼連任。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）