北區50嵐今漲價「紅茶拿鐵75元」　網秒改喝它：有買一送一

▲北區50嵐即起漲價了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「慟！50嵐漲價了！」一名網友驚呼，今（10）日想買一杯紅茶拿鐵慰勞工作辛苦，豈料結帳變成75元，而他印象明明是65元，一看菜單才知漲價了，「基茶類也來到40元，慟！」文章曝光後，有網友搖頭回應「以後喝特大杯美式+糖好了，還有買一送一」。

一名網友在PTT崩潰直呼，今下午忙完工作忽然口渴，前往50嵐點了一杯紅茶拿鐵，豈料店員結帳75元，讓原PO困惑了一下，「我有沒有聽錯？」

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原PO隨即看了菜單，睜大雙眼再三確認真的沒看錯，紅茶拿鐵大杯從65漲到75元。對此，原PO感嘆萬物皆漲，「拿鐵類一口氣漲了10元，基茶類也來到40元，慟！」

底下網友熱議，「2年前漲價之後，我就再也沒有喝過了」、「可可芭蕾85元，以前60元就覺得超貴」、「喝咖啡好像比較便宜了」、「綠茶40元，盤子才喝」、「喝杯珍波椰壓壓驚」、「以後喝特大杯美式+糖好了，還有買一送一」、「人家還是很便宜啦，而且漲得慢」。

不少網友認為，不喝更省又顧健康，「可以別喝，又不是必需品」、「老實說少喝點還比較健康」、「喝開水，身體健康」。

事實上，北區五十嵐的分店在去（2023）年底貼出漲價公告，1/10（三）起，商品售價調漲5～10元。而《ETtoday新聞雲》記者也好奇詢問中區分店是否有漲價消息，店員打趣回應，不少客人都以為他們有漲價，他也是看了新聞才知道，但該店屬於中區負責管理，目前沒聽聞漲價消息。

面對2024年「漲」聲響起，除了手搖飲變貴，另有多知名餐飲也公告調漲價格，包括麥當勞、漢堡王、達美樂披薩、漢來海港自助餐、凱菲屋、文華Café、佳德鳳梨酥、小潘蛋糕坊、驥園川菜餐廳、屯京拉麵、鬼金棒、貳樓、吉哆火鍋百匯等。