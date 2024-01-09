偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

▲吳姓男子去年2月間在台北市某處竊取路旁轎車代步返回桃園中壢，遭員警攔查卻拒檢，高速駕車一路逆向、闖紅燈危險駕駛。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年2月間於台北市某處竊取路旁停放轎車代步，得手後往桃園市行駛，翌日駕車行經中壢區健行路附近時被員警示意攔查，吳男拒檢且加速逃逸，一路上不顧來往車輛行人安全，沿途逆向、闖紅燈危險駕駛，最後闖入死巷被員警包圍，竟倒車衝撞2輛警用機車，罔顧員警安全仍企圖逃逸，最後員警開槍示警才被制伏；桃園地院審理時，吳男坦承犯行，法官審結依竊盜，處有期徒刑6月；又犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑6月；又對公務員依法執行職務時，以駕駛動力交通工具施強暴，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑10月，還可上訴。

檢警調查，19歲的吳姓男子於去年2月27日上午10時許，於台北市某處徒手竊取路旁轎車代步，得手後翌日駕車贓車行經中壢區健行路時，為中壢警分局興國派出所警員發現是贓車遭攔檢，吳男不但拒檢還駕車逃逸，罔顧其他用路人車之安全加速逃逸，過程中沿途闖紅燈、逆向行駛，2員警呼叫線上警力支援，吳男行駛至中壢區龍岡路2段某處死巷內，為求兔脫竟倒車衝撞警用機車，對依法執行攔檢勤務之警員施以強暴，導致2警用機車車體毀損不堪使用，員警幸及時逃離並鳴槍示警才制伏吳男。桃檢複訊時，依妨害公務罪嫌起訴。

桃園地院審理時，吳男坦承犯行不諱，辯稱因轎車是偷來的，擔心被拘捕才駕車逃逸，員警則提供贓物認領保管單、現場密錄器、行車紀錄器光碟截圖等佐證。法官調查，吳男因拒檢逃逸，駕駛贓車行駛至死巷，明知2員警緊隨在後，為求離開現場，不顧車後狀況，強行倒車衝撞警用機車，員警見狀隨即向贓車保險桿處擊發1槍示警，才讓吳男束手就擒。

法官審酌被告竊盜之手段，為躲避員警攔查無視公共道路其他人車之生命、身體、財產安全，在公共道路無視交通號誌標線之指示，沿途闖紅燈、逆向行駛之危險駕駛行為，危害公眾往來安全甚為重大，為逃離現場，竟駕車衝撞員警，對員警職務及生命、身體產生重大之危害，兼衡其甫成年即有多件竊盜前科，審結依竊盜，處有期徒刑6月；又犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑6月；又對於公務員依法執行職務時，以駕駛動力交通工具施強暴，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑10月，本案還可上訴。