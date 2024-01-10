台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

▲民眾熱心助人，文末還說謝謝。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

大家也習慣把謝謝掛嘴邊嗎？一名網友在ATM看到一張便利貼，原來有人忘了取卡，而後方民眾轉交給行員後，也貼心寫紙條告知，原PO看完內容後，卻感到訝異直呼「好人平安，但為什麼要說謝謝？」文章引來8千多名網友爆共鳴，「我一天不謝謝一次我會全身就癢啊！謝謝」，就連有人被開單，還向警察說謝謝。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》表示，某天去銀行ATM領錢，在按鍵旁邊看到一張便條紙，原來有人忘了取卡，而後面民眾轉交給行員後，怕失主折返找不到，於是特地手寫紙條告知。

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原PO看完內容後，發現不少台灣人都有一個口頭好習慣，明明對方是熱心助人，文末還寫上「謝謝」，因此讓原PO好奇拋問「好人平安，但為什麼要說謝謝？」

文章曝光後，引來8千多名網友炸共鳴，「一個禮貌！我也會這樣，不管什麼都說一個謝謝無傷大雅，謝謝」、「台灣人用詞習慣，起始語：不好意思、續詞語：請問一下、結束語：謝謝」、「服務業做久的後遺症」、「我一天不謝謝一次我會全身就癢啊！謝謝」、「謝謝是不失禮貌的句點」、「習慣用語～我罵完人也都會加一句謝謝」、「花時間在閱讀這條訊息上也足以謝謝」、「禮貌是天賦的好人」、「除了謝謝，台灣人還喜歡說『以上』，也是個很妙的說法」、「我也是耶，好像職業病」。

還有網友自曝尷尬糗事，「前幾天被警察開單，他遞給我紅單的同時，我也跟他說了謝謝 ？嗯」，其他網友也笑稱「業績get...謝謝」、「原來我不孤單」。該網友又說，「 除了謝謝，我還加了不好意思」。