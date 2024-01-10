麥當勞「加薪開缺」了！　正職起薪調升2000元、經理年薪上看150萬

▲麥當勞加薪徵人了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

招人了！人氣速食品牌「麥當勞」今（12）日宣布加薪開缺，預計招募1500名正職服務員及200名餐廳襄理，且自3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪2000元，包括正職服務員自3萬元調升至32000元、餐廳襄理起薪調升至42400元，調升後餐廳經理年薪更有望上看150萬，社會新鮮人把握機會來搶名額。

▲麥當勞餐廳正職人員起薪調升表一次看。

麥當勞釋出1500名正職服務員、200名餐廳襄理職缺，並同步宣布自3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪，包括正職服務員、大夜正職服務員及餐廳襄理、副理、經理等起薪全面調升2,000元。其中，正職服務員自3萬元調升至3.2萬元，調幅達6.7%；餐廳襄理起薪調升至42,400元（含輪值津貼），調幅5%；餐廳經理（含輪值津貼）起薪同步調升，加上年終、績效及業績奬金，年薪直接上看150萬。

麥當勞表示，餐廳襄理起薪調升5%、達到42400元，且開放社會新鮮人加入擔任管理職，可從基礎開始培育襄理成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健升遷管道，2至3年即有升遷機會；餐廳經理起薪同步調升至59200元，目前已有228位年薪百萬的餐廳經理，目前全台有超過24000名員工，包含逾21000名計時人員，以及3000名正職員工，正職人員每年視績效表現調薪平均調幅4%至7%，另有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金，餐廳正職人員更享有免費員工餐等福利。

▲麥當勞計時人員時薪也調整至183元。

除外，為配合政府調整基本工資，麥當勞計時人員薪資也自1月1日起調升至每小時183元，資深計時人員時薪更可達293元，且開放自主彈性排班、雙周領薪，盼吸引對兼職、打工有興趣的人才加入。