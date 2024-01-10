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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜團隊跑到賴萬里宅唱跳「賴皮寮」　賴清德無言：越選越秀下限

▲▼賴清德前往屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福。（圖／賴清德競選總部提供）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅捲違建爭議，新北市府認定是既存違建、不需拆除但要拍照列管，藍軍跟側翼也KUSO這是「賴皮寮」，相關話題在網路延燒，國民黨總統候選人侯友宜團隊昨公布最新競選廣告，侯團隊跑到萬里宅外唱跳拍MV。對此，賴清德今（10日）受訪時坦言，沒想到國民黨越到最後越秀下限，真的令人無言，台灣民眾宅心仁厚，不會接受這樣的手段。

侯友宜競選團隊昨公布兩部最新競選廣告，批評賴清德萬里老宅是「賴皮寮」，團隊人員更裝扮成小丑模樣跑到萬里唱跳饒舌，MV公布至今約1.4萬觀看數，有網友讚有創意，也有網友批評毫無總統選戰格調。

賴清德今天到彰化與黨籍立委陳素月車隊掃街，會前接受媒體聯訪，被詢問如何看待該則競選廣告？賴清德坦言，選舉本來是民主嘉年華，沒想到國民黨越到最後越秀下限，真的令人無言，台灣民眾宅心仁厚，不會接受這樣的手段，這支影片也讓人更堅定選擇未來、不要走回過去，別讓這班人回到政府裡面。

對於介選爭議，賴清德指出，中國運用戰爭與和平的大外宣，企圖影響台灣民主選舉、建立親中政權，很遺憾在野黨跟中國互相唱和，他要請父老鄉親用手中選票守護台灣民主，若讓中國介入成功，台灣民主蕩然無存，未來選的也不再是總統而是特首，不能讓中國食髓知味。

而昨日南投造勢是民進黨在該地有史以來最大場，支持者到場人數更破紀錄，賴清德表示，南投造勢活動參與民眾突破以往紀錄，他要感謝南投民眾踴躍參加，他們完全無法接受馬文君杯葛國防建設、又把機密洩露給第三國，大家都想教訓馬文君，釜底抽薪之計就是讓馬文君不能進入立法院，要用蔡銘軒取代馬文君，才能確保台灣國防建設。

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