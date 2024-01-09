他欠債百萬「還吃香喝辣」　債主撂人押走上銬痛毆...警救人畫面曝

記者邱中岳／台北報導

1名男子6日晚上在北市民生東路、新生北路口遭人強押上車，帶往宜蘭縣一處廢棄房舍毆打，警方獲悉後立刻聯繫宜蘭縣警局，並通知車牌循線追人，事後有民眾報案在廢棄房舍傳出謾罵、叫囂聲，警方到場後逮捕正要離去的2名準備離去的嫌犯，並救出被囚禁在房舍內的男子。嫌犯表示，男子積欠上百萬債務不還，還可以吃香喝辣，心生不滿才想給對方一個教訓。

警方調查，43歲的林姓男子，因與43歲的黃姓男子有數百萬元的投資糾紛，在6日晚上7時許，於北市中山區民生東路、新生北路口被人強押上車，警方獲悉後調閱監視器追人，並且查出押人車牌，沿路調閱監視器發現該車一路開往宜蘭。

▲他欠數百萬又吃香喝辣，債主不滿押人上銬虐打，警方在宜蘭廢宅救人。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局中山分局偵查隊立刻聯繫宜蘭縣警局實施攔截圍捕，當時警方正在追查車輛行蹤時，有民眾在宜蘭縣冬山鄉大安路一處廢棄民宅，聽見有異常謾罵、叫囂聲，通知警方到場，警方懷疑林被帶往該處，立刻前往現場查看。

警方抵達廢棄民宅，正巧發現準備離去的47歲張姓以及被欠債的43歲黃姓男子，當場將2人先行逮捕，也在廢棄民宅內救出遭手銬、麻繩綑綁的林姓男子，事後發現林姓男子身上多處外傷，但並無生命危險，帶回台北馬偕醫院包紮傷口。

▲他欠數百萬被押到宜蘭廢棄民宅遭上銬虐打，警方救出滿身傷的被害人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場逮捕張、黃2人，訊後先依照傷害、妨害自由等罪嫌送辦，並且發現還有4人在逃，也在7日晚上8時許陸續通知嫌犯到案，並且也依相關規定送辦。

警方指出，住在宜蘭的黃姓男子，因與林姓男子有投資糾紛，認為林積欠4百萬元，又看到林每天吃香喝辣心裡不是滋味，所以才找人到台北帶走林，林男則表示，投資糾紛是2百萬元，並沒有4百萬元，各說各話也將交由司法處理。