NVIDIA再推RTX 40新顯卡　SUPER系列性能更強更便宜

▲ NVIDIA 公開最新 RTX 40 系列顯示卡。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）

記者樓菀玲／綜合報導

NVIDIA 再度推出顯示卡新品，在 CES 期間公開了三款自家新卡 GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER 及 GeForce RTX 4070 SUPER，分別先後在 1 月中下旬陸續開賣。

GeForce RTX 40 系列是目前 NVIDIA 推出的最新顯示卡系列，最早在 2022 年亮相，之後陸續推出多款產品，現行最高階的顯示卡為 GeForce RTX 4090，如今 NVIDIA 再次拓展其 RTX 40 系列，新增 SUPE R系列產品，用更俐落的老黃刀法切出更多新品搶攻玩家市場。

GeForce RTX 4070 SUPER 主打較低的定價，專攻 1440p 畫質全開的性能表現，、若是搭配 DLSS 技術和開啟光線追蹤效果的情況下，《Alan Wake 2》能夠保持 60 fps 以上的流暢度，相比 RTX 3070 和 RTX 2070 來說，RTX 4070 SUPER 有著更低的功耗卻能帶來超過 1.5 倍的性能表現。

其次是 RTX 4080 的延伸款 GeForce RTX 4080 SUPER，標榜能在 4K 環境效能全開和 AI 生成應用的理想選擇，在《Alan Wake 2》和《Cyberpunk 2077》等遊戲能夠開啟完整光線追蹤效果，搭配 DLSS 技術後可發揮比 RTX 3080 Ti 高出兩倍的性能表現。

▲ RTX 4080 SUPER。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）

▲ RTX 4070 SUPER。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）



目前已知 GeForce RTX 4080 SUPER 將於 1 月 31 日開始販售，售價為 999 美元（約新台幣 3.1 萬元）；GeForce RTX 4070 Ti SUPER 將於 1 月 24 日上市，售價為 799 美元（約新台幣 2.5 萬元）；GeForce RTX 4070 SUPER 將於 1 月 17 日開始發售，售價為 599 美元（約新台幣 1.8 萬元）。

▲ 首發搭載最新顯示卡的相關筆電新品。（圖／翻攝自 YouTube／NVIDIA）