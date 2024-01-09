微星CES 展衝刺AI筆電　首款遊戲掌機同步搶先亮相

▲MSI宣布18吋電競筆電系列。（圖／微星提供）

記者蕭文康／台北報導

微星MSI於CES 2024宣布推出一系列AI筆電及首款遊戲掌機而受到注目。隨著AI智慧世代來襲，MSI指出，這次再次搶先推出AI-Ready高效能筆電，領先搭載具備NPU的Intel Core Ultra處理器，同時，推出多款18吋高效能筆電領先搭載最新第14代Intel HX系列處理器，搭配超大面積均溫板散熱模組能釋放極致效能，預期將成為地表最強悍的電競機皇。

MSI電競與創作者系列筆電同步升級搭載第14代Intel HX系列處理器與RTX 40獨立顯示卡，藉由奢華美學、極致效能、創新科技等面向提供遊戲玩家與創作者絕對真實的遊戲與工作體驗。

MSI執行副總裁暨NB 產品總經理郭緒光(Eric Kuo)表示，AI智慧世代來臨之際，MSI同樣將引領AI浪潮，微星非常期待使用者跟著MSI AI-Ready筆電一同探索AI的無限可能」！ MSI首款遊戲掌機Claw搶先亮相，全球首創搭載Intel Core™ Ultra處理器，將為遊戲掌機的效能與續航力寫下全新定義。

MSI Claw搭載53Whr大容量電池，在高度負載狀態下依然能提供長達兩小時的遊戲時間，為遊戲掌機的續航力樹立全新定義！玩家只需專注投入延長賽而不需擔心電量問題。

此外，MSI Claw搭載為遊戲掌機全新設計的MSI Center M軟體，簡潔而友善的使用介面能讓玩家輕鬆上手，直覺查看及調整各項資訊與設定。MSI Center M內建各大遊戲平台快捷路徑，玩家能直接從選單中選取並下載安裝遊戲，並能為喜愛的遊戲設定快捷開啟路徑。同時，MSI Claw也支援MSI APP Player，玩家不只能享受Windows遊戲，同時也可以暢玩手遊。

為確保操作舒適度與準確性，MSI Claw特別以最符合人體工學的設計打造，讓玩家能在最自然的狀態下遊玩，並適用於各種手掌大小使用。MSI Claw搭載7吋Full HD觸控螢幕，更新率可達120Hz，為遊戲玩家打造順暢的遊戲畫面。

另全新Vector 16/17 HX、Crosshair 16/17 HX、Pulse 16/17 AI電競筆電擁有滿血GPU效能，為玩家帶來不妥協的絕佳遊戲體驗。Vector 17 HX支援MSI Overboost超增壓模式設計技術，提供最高達250W的完整效能釋放。Crosshair HX與Pulse AI系列電競筆電配備六個散熱出風口，創新的散熱模組設計能大幅增加空氣流動以確保效能穩定。

外型設計上，Crosshair 16/17 HX、Pulse 16/17 AI完美詮釋MSI一直以來對創新尖端設計的承諾。全新升級的24區RGB全彩背光鍵盤，為玩家營造獨具美感又有型的炫彩氛圍。Crosshair 16/17 HX選用充滿未來科幻感的精緻圖騰點綴，Pulse 16/17 AI則以象徵強大能量的脈衝線條巧妙綴飾於機身，這兩款結合未來感與獨特風格設計的電競筆電，為玩家呈現與眾不同的美感。

為主流玩家打造：Sword HX / Cyborg / Thin 15，MSI為廣大主流玩家提供多元的筆電產品選擇，Sword 16/17 HX採用PCR材質打造太空灰機身設計，配備24區RGB全彩背光鍵盤，帶來沉浸感十足的遊戲體驗。Cyborg 15 AI搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器，未來感十足的複合材質外觀設計，以前衛科幻的語彙重新定義對於未來的想像；此外，MSI更推出全新尺寸Cyborg 14，提供玩家更完整的選擇。Thin 15以宇宙灰為主色調，機身纖薄輕巧好攜帶，半透明的WASD熱鍵搭配藍色背光鍵盤更是其設計亮點。

纖薄效能完美兼具：Prestige 16 AI / Prestige 14 AI / Prestige 13 AI；Prestige AI系列筆電領先搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器。超纖薄輕巧的Prestige 16 AI重量僅1.5kg，鎂鋁合金材質打造質感機身，配備99.9Whrs超大容量電池能提供最高達19小時的電池續航力。Prestige 14 AI維持一貫的輕巧美型設計，14吋機身依舊配備著90Whrs大容量電池。此外，Prestige 16 AI與Prestige 14 AI皆可支援PD 3.1 140W充電，輕鬆確保長效生產力！

MSI Prestige AI系列筆電是纖薄與效能完美兼具的代表作；Prestige 16 AI、Prestige 14 AI皆提供續航與效能兼具的Intel Evo認證版本與搭載獨立顯示卡的NVIDIA Studio認證版本。搭配NVIDIA® GeForce RTX™ 40系列筆記型電腦GPU，能為創作應用程式帶來最為卓越的效能表現。此外，小尺寸選擇的Prestige 13 AI Evo，輕巧重量僅990公克，纖薄機身中依舊配備75Whrs的大容量電池，相較市面上同級筆電的電池容量大幅提升50%。Prestige 16 AI、Prestige 13 AI Evo配備16:10黃金比例設計的OLED面板，支援100% DCI-P3廣色域，能呈現近乎真實的生動鮮明畫面。

為創意工作而生：創作者筆電系列；MSI創作者筆電也帶來全面升級，包括Creator Z17 HX Studio、Creator 16 AI Studio、 Creator M14、Creator M16 HX。Creator Z17 HX Studio採用均溫板散熱模組，是系列產品中效能最強悍的創作者筆電。Creator 16 AI Studio配備16:10黃金比例設計的OLED面板，能大幅提升觀看體驗並帶來絕對精準的色彩呈現。Creator 16 AI Studio重量不到2kg，是創作者隨身攜帶揮灑靈感的絕佳工作站。同時，MSI也再進一步拓展創作者筆電系列，全新機款Creator M14及Creator M16 HX，將為創作族群帶來更多元的選擇。

此外，微星表示，CES 2024發布新品中，即日起搶先提供部分機款現貨開賣與開放預購，2024/1/9-2/18早鳥活動期間選購搭載第14代Intel HX系列處理器的MSI筆電，包括Titan 18 HX、Vector 16 HX等，登錄即贈NT$1,000電子現金及Steam 錢包儲值碼美金$50，完成評論任務加碼再送Steam 錢包儲值碼美金$50；選購搭載Intel® Core™ Ultra處理器的MSI筆電，包括Prestige 16 AI Studio、Prestige 16 AI Evo、Prestige 13 AI Evo、Summit E16 AI Studio等，登錄贈Microsoft 365個人版一年期(市價NT$2,190)。

全新MSI筆電搭載Intel® Core™ Ultra處理器，採用Intel 4 製程並支援最新NPU(Neural Processing Unit)技術，NPU是專為加速AI應用而設計，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行AI運算任務，能滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。Intel® Core™ Ultra 處理器的低能耗高效率核心(LPE)能單獨支援筆電在怠機時的運作，提供更持久的電池續航力。此外，Intel® Core™ Ultra處理器也內建Intel® Arc™ Graphics，相較前一代產品能提供翻倍的效能表現，不僅日常辦公輕鬆駕馭，也為進階創作與遊戲體驗提供最佳支援。

MSI全新高效能筆電領先搭載第14代Intel® Core™ HX系列處理器，具備多核心與超高時脈速度，這款為提升遊戲體驗所設計的處理器能滿足玩家渴望的絕佳速度與極速反應。全新第14代Intel® Core™ HX系列處理器渦輪加速頻率最高可達5.8 GHz，並支援Intel® 應用程式優化器能自動偵測並優化遊戲，搭載第14代Intel® Core™ HX系列處理器的MSI高效能筆電能帶來前所未有沉浸與流暢的遊戲與創作體驗。

NVIDIA® GeForce RTX™ 獨立顯示卡： MSI全新高效能筆電搭載為AI全新世代所打造的NVIDIA® GeForce RTX™ 獨立顯示卡，以先進的Ada Lovelace 架構與人工智慧的DLSS 3，透過光線追蹤技術帶來身歷其境的虛擬世界體驗。具備人工智慧專用的 Tensor 核心，能大幅提升需求最嚴苛的工作和遊戲應用程式效能。不僅強化創作與生產力，也帶來極致快速的遊戲體驗，RTX能為 Windows PC 提供終極人工智慧功能。

MSI獨家AI功能全面啟動：MSI AI Engine, AI Artist & AI Noise Cancellation Pro

MSI不僅整合為AI世代打造的尖端硬體規格，更推出獨家研發的AI驅動軟體。MSI AI Engine智慧引擎能針對使用情境自動調整硬體設定，依據正在運行的應用程式來自動調整螢幕顯示、聲音、效能模式、鍵盤背光等，使用者只須要專注於創作、辦公和娛樂等重要事項上。

MSI 獨家研發的AI Artist是一款本機運算的文生圖服務，使用者不需連網即可在筆電上直接輕鬆生成圖像，以避免資料外洩的風險。即便使用簡短的指令字彙也能創作出豐富的圖像，更額外提供圖像生成圖像、圖像生成文字等功能，甚至能輸出保存所有圖層的PSD檔以便將生成圖像轉至Photoshop進一步編修，MSI AI Artist提供令人驚嘆的圖像合成技術，將為創意工作者帶來更超乎想像的創作效率。

此外，透過AI Noise Cancellation Pro技術，能將先進的麥克風硬體與AI智慧降噪軟體完美整合，無論遠端會議或專業錄音等需求，即便在吵雜環境下，也能為你呈現工作室等級的聲音品質。

全新18吋電競筆電系列：Titan 18 HX / Raider 18 HX / Stealth 18 AI Studio

MSI宣布18吋電競筆電系列全員震撼登場！包括榮獲CES兩大獎項肯定的旗艦效能機皇Titan 18 HX、全方位炫彩電競Raider 18 HX、最纖薄輕巧的18吋效能筆電Stealth 18 AI Studio。Titan 18 HX與Raider 18 HX皆領先搭載第14代Intel® Core™ i9處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 40系列筆記型電腦GPU，Stealth 18 AI Studio則搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器。此外，Titan 18 HX配置有史以來最大面積的均溫板散熱模組，透過MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計技術，能帶來領先市場最高達270W的極致效能，Raider 18 HX則可提供最高達250W效能。

Titan 18 HX、Raider 18 HX、Stealth 18 AI Studio皆搭載18吋超大螢幕，能提供玩家寬闊與絕對沉浸的遊戲視野，全球首創的18吋4K 120Hz更新率mini LED面板，具備超高解析度、符合DisplayHDR 1000標準與100% DCI-P3廣色域，能帶來極致真實的色彩表現與精緻畫面。

產品設計上，18吋電競筆電家族成員各具鮮明特色。Titan 18 HX為重度玩家量身訂製，採用全球首創的無邊界RGB觸控板及Cherry機械式鍵盤，具備4組DDR5記憶體插槽、最高容量可擴充至128GB， 3組M.2 SSD插槽最高容量可達12TB，打造出最極速海量的儲存空間。Raider 18 HX以獨特矩陣燈效美學為指標特色，搭載全新升級的3D立體散熱結構，藉此增加氣流提升空氣流通以確保效能維持穩定。Titan 18 HX、Stealth 18 AI Studio皆採用鎂鋁合金材質打造，擁有堅固與質感兼具的金屬機身外觀，其中Stealth 18 AI Studio更是市面上最輕巧的18吋電競筆電。