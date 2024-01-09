換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

▲「小玉」朱玉宸（前）在換臉A片二審開庭時，以女裝打扮出現。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾為百萬YouTuber的網紅「小玉」朱玉宸，2020年到2021年間涉以深偽（DeepFake）AI技術，盜用民代高嘉瑜、黃捷等知名女性容貌，合成製作日系換臉A片上網兜售，獲利逾1200萬元，受害者多達119人，其中1位電競直播主提告求償精神慰撫100萬元，新北地院審結，判朱男與共犯莊炘睿連帶賠償共60萬元，可上訴。

朱男與莊男在本件求償案從沒出庭，法官依被害人請求，採取一造辯論判決。全案共有20多位受害者提告求償，前年（2022年）12月至今，另有至少12人獲判賠，包括黃捷與1位空服員各100萬元，網紅奎丁50萬元，其餘網紅、女模或直播主各50萬元到100萬元，總額達860萬元。

本件電競直播主外型甜美，粉絲甚多，她提告指稱，朱玉宸2人從網路下載她的照片或影片，從中擷取她的「臉模」作為換臉影片素材，再以深偽軟體AI技術，合成到日系A片置換AV女優臉部，外觀幾可亂真，朱男2人將換臉影片上傳雲端硬碟，開放會員或購買者付費瀏覽，造成她名譽受損、精神飽受痛苦，要求朱男2人連帶賠償精神慰撫100萬元。

法官審理認為，朱玉宸2人所製作、兜售的加工換臉A片，經網路廣泛流傳，對於不知道世界上存有深偽技術的部分大眾而言，很可能看過之後，會誤信受害者就是A片女優，足以使受害者的社會評價受到嚴重貶損，並侵害當事人名譽權與肖像權，考量朱男2人名下財產各只有1輛汽車，判2人須連帶賠償本件電競直播主精神慰撫共60萬元，可上訴。

▲「小玉」朱玉宸曾為百萬點閱的YouTuber。（圖／翻攝自小玉臉書）

本案源於2020年底，檢警陸續接獲受害者報案求助，查出崛起於YouTube、累積100萬人點閱追蹤的網紅朱玉宸（28歲），從同年7月起，陸續在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員才可購買的方式，販賣利用深偽（DeepFake）AI技術合成的換臉A片。

朱男取用現成的日系A片片段，將女優臉孔置換成遭「盜臉」的知名女性容貌，達到以假亂真、甚至真假難分的程度，119位受害者以女性知名藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等民代也遭殃，引發社會關注。

檢警2021年10月18日搜索朱男住處與工作室，約談朱男與負責擷取女性「臉模」的共犯莊男（25歲），查出全案獲利多達1338萬餘元，朱男交保30萬元，他用犯罪所得購買的1輛賓士休旅車，在偵辦期間已先被拍賣195萬餘元後扣押。

刑案一審依119個《個人資料保護法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，合併判處朱玉宸5年6月徒刑、得易科罰金200萬5000元，並認定犯罪所得為1208萬餘元、全額沒收，莊炘睿判刑3年8月、得易科罰金133萬5000元。

檢方上訴高院二審請求加重改判，朱玉宸以飄逸長髮和美甲的女裝造型出現，認罪聲稱已反省並與部分受害者和解，莊男表示工作難找，再重判恐怕賠不起受害人，二審去年（2023年）12月28日加重改判朱男6年8月徒刑，其中5年徒刑不得易科罰金，莊男改判4年6月、得易科罰金約164萬元，可上訴。