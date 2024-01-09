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苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

▲▼詹裕仁醫師提醒，誤食油桐子會出現腹痛、上吐下瀉等中毒症狀，要特別留意。（圖／大千醫院提供）

▲詹裕仁醫師提醒，誤食油桐子會出現腹痛、上吐下瀉等中毒症狀，要特別留意。（圖／大千醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣昨(8日)下午有5名國中生因腹痛、嘔吐送至大千醫院急診就醫，經詢問後發現這些同學是因誤食「油桐子」而引起的中毒情況，大千綜合醫院小兒科醫師詹裕仁提醒，油桐花果成熟掉落後的油桐子是具有毒性的，千萬不可隨意食用。5名中毒學生3人已出院，2人仍住院觀察。

據了解，昨天下午苗栗一名國中男學生下課時撿拾油桐子食用，其他同學好奇詢問，這名同學表示他爸爸說油桐子可以吃，其他4名男同學也跟著吃油桐子，結果5名男生都出現腹痛、嘔吐的症狀，緊急送往大順醫院後再轉院苗栗大千醫院醫治，目前有3人已經出院返家休息，2人因食用數量較多而住院觀察，但都已狀況穩定無大礙。

大千醫院詹裕仁醫師表示，當誤食油桐子時，毒性在體內會有45分鐘到3小時的潛伏期，接著會慢慢出現腹痛、喉嚨痛、上吐下瀉、頭暈、頭痛、嗜睡及疲乏無力的症狀。目前沒有油桐子的解毒劑，因此會先用洗胃的方式排除胃中殘留的桐油，並給予靜脈輸液來加速毒素代謝，維持水分和電解質平衡。

油桐早期被廣泛應用在生活用品和軍需品上，以桃竹苗地區及中部山區最多，每到四、五月桐花盛開時，更是常吸引許多遊客觀賞拍照。秋天是採集油桐成熟果實的季節，成熟的油桐果實掉落則成為油桐子，油桐子中51%為脂肪油，導致中毒的成分則是脂肪油中的桐酸和皂素。醫師提醒民眾，切勿隨意撿拾果實食用，以免影響自身健康。

▲▼油桐子中的桐酸和皂素，會引起中毒，不可隨意食用。（圖／國立台灣博物館提供）

▲油桐子中的桐酸和皂素，會引起中毒，不可隨意食用。（圖／國立台灣博物館提供）

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