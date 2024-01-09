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新北第4選區／吳秉叡3語言力爭新住民選票！蔣欣璋合體大咖拚車掃

▲▼蔣欣璋,韓國瑜,吳秉叡。（圖／翻攝自臉書）

▲蔣欣璋對戰吳秉叡。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024大選進入倒數階段，新北第4選區立委候選人也持續積極爭取選票。其中民進黨候選人吳秉叡關注新住民的需求，用3種語言希望能得到支持；國民黨候選人蔣欣璋也不敢放鬆，今（9）日持續賣力車掃，和同黨副總統候選人趙少康、副主席連勝文等人一起走遍新莊大小角落。

為了力拚3連霸，吳秉叡不敢懈怠，不僅要爭取台灣本土的支持，也沒有忘記新住民，在臉書發文指出，雖然彼此出生的國家不同，可是生養眾人的土地是一樣的，台灣好、新住民朋友也會更好，因此特別貼出不同語言的文字，希望可以得到支持。

吳秉叡也提醒，記得1月13日大家要出門投票，讓他可以繼續為台灣、為生活在這塊土地的人民服務。他還透露，這幾天走入市場、公園尋求支持，收到很多人的鼓勵與肯定，也讓他有信心可以繼續努力。

蔣欣璋力拚綠地變藍天，同樣持續努力車掃，透露這一仗對於初入政壇的他而言很不容易，這幾天和許多同黨大咖一起掃街，覺得非常感謝，希望可以一起吹響改革的號角。

蔣欣璋今日更是持續走遍新莊大小角落，和趙少康、連勝文、彰化縣長王惠美、新北議員戴湘儀與桃園議員朱珍瑤一起車掃，希望可以集合大家的力量，一起贏得勝選。

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