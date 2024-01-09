西班牙擬重啟「全國醫院口罩令」！　義大利呼吸道感染率創新高

▲ 西班牙流感病例激增，部分地區重啟口罩令。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲流感及新冠疫情肆虐，西班牙部分地區恢復醫療院所口罩強制令，政府正考慮將範圍擴及全國。而在義大利、葡萄牙等國，呼吸道疾病感染率及加護病房流感患者都創下歷史新高。

《路透》報導，西班牙部分地區上周便開始要求醫院病患、訪客及工作人員戴口罩，中央政府8日提議，將這項強制令擴大至全國醫療院所，但目前仍有地方衛生官員反對，預計10日做出最終決定。

衛生大臣加西亞（Monica Garcia）向西班牙電視台（TVE）表示，「我們知道口罩可以抑制疫情，並保護脆弱族群。這是常識性措施，有科學根據且廣泛被大眾接受。」她說明，中央政府的提議還包括允許病情較輕的民眾自我診斷，不須醫生證明即可請假3天。

新冠疫情緩和後，西班牙是最後一批取消口罩令的歐洲國家之一，民眾至去年2月以前仍被要求在大眾交通工具上佩戴口罩，醫療院所及藥局口罩令則持續至去年7月。

另據義大利國家衛生院（ISS）數據，該國流感及新冠等流行疾病感染人數在2023年最後2周達到歷史新高，甚至超越新冠病毒流行期間，去年第52周每千人中有17.5例，前一周則為17.7例。

ISS專家指出，感染率上升可能和多數人不再佩戴口罩有關，且接種疫苗的民眾愈來愈少。但義大利政府目前並無考慮重新頒布口罩令的跡象。

葡萄牙衛生部長皮薩羅（Manuel Pizarro）8日則表示，目前並無廣泛建議戴口罩的理由，但承認流感疫情正在國內發威，近幾周醫院急診室等待時間已超過10小時。且數據顯示，去年最後一周加護病房流感病例達到17%新高。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）建議，民眾若身體不適應待在家中，並考慮在人群中或前往醫療機構時佩戴口罩，因為每年此時都是流感高峰，但對部分國家影響較大。

歐洲目前流感流行程度高於其他常見的呼吸道病原體，包括新冠病毒。ECDC指出， 民眾應遵循國家指導方針，脆弱族群應接種疫苗。