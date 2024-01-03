台灣燈會2／4登場！主燈、小提燈亮相　黃偉哲掛保證：比去年精采

▲2024台灣燈會小提燈「小龍包」。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2024台灣燈會將於今年2/24到3/10於台南市高鐵燈區、安平燈區登場，今年的主燈「龍來台灣」及小提燈「小龍包」今日正式亮相，台南市長黃偉哲表示，今年參展人數將創新高，精彩程度一定會超越去年台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲在台北舉辦的台灣燈會。

台南市長黃偉哲表示，睽違十六年台灣燈會再次回到台南，剛好今年是台南建城四百年，台南市府將舉辦一系列活動，民眾來台南除了賞燈，還能欣賞鹽水蜂炮等經典活動，相信參展人數會創新高，他信心滿滿地說「現在估人數怕講少」，他也強調，今年燈會精彩程度一定會超越去年在台北舉辦的台灣燈會。

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▲2024台灣燈會主燈「龍來台灣」。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長王國材表示，今年主燈「龍來台灣」具有象徵意義，剛好今年是觀光署升格第一年，希望能吸引國際旅客來台灣參加燈會，另外小提燈也是每年都非常熱門的重點之一，今年的小龍包設計非常可愛，邀請全世界都一同來台南見證。

觀光署長周永暉表示，小提燈會在幾處同時發送，當天也會有發放小提燈的位置，提燈可以背著、掛著、手提，也可以放入小朋友的玩具或零食，營造「龍來吐珠」的概念，雖然有限量，但他保證提供不會有問題，民眾可先上網搜尋相關資訊。

▲▼2024台灣燈會將於今年2/24到3/10於台南市高鐵燈區、安平燈區登場。（圖／記者李宜秦攝）