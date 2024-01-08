載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

▲嘉義縣番路鄉嘉132線2公里處轎車滑落車道，車內6歲童受傷、駕駛找到了。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣番路鄉嘉132線2公里處8日上午發生一起事故！一輛自小客車滑落30公尺深的山坡下，根據調查，車內為46歲陳姓駕駛與6歲兒子，但警消抵達卻發現，陳男因不明原因失蹤，最後在距離事故現場約500公尺處找到人了，但已死亡。

嘉義縣消防局8日上午接獲事故通報，隨即派員前往處理。初步調查，46歲陳姓男子載著6歲兒子沿著番路鄉嘉132線西往東上山方向行駛，行經事故路段時，疑似駕車不慎，導致車輛一路滑落約30光尺深的山坡至近嘉132線路旁。

但警消到場卻發現，現場只有臉部受有擦挫傷、腹部疼痛的6歲男童，陳男並不在現場，一度以為他自行脫困後離開現場，但不排除任何可能，消防出動空拍機找尋其下落。

經警消與嘉義縣救難協會共同展開搜救工作，8日下午2時15分許，於距離事發地點往東約500公尺的路段旁，一處約3、40公尺深的邊坡找到陳男，救難人員使用繩索垂降至陳男受困地點，但發現人時，陳男已無呼吸心跳，約下午3時許終於將人救出，家屬拒絕送醫，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。