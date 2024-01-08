開車滑下30m深坡父子均傷！他竟「丟包6歲兒」離開現場　警尋人中

▲阿里山公路轎車滑落車道，車內6歲童受傷、駕駛失蹤。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣番路鄉嘉132線2公里處，9日上午9時許發生一起事件！一輛自小客車因不明原因滑落至約30公尺深的山坡下，駕駛因不明原因獨留6歲兒在現場自行離開，警消獲報到場後，將6歲男童送醫，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

嘉義縣消防局8日上午9時03分接獲民眾通報後，隨即派員前往現場處理，到場後卻不見自小客車駕駛，僅發現一名6歲男童受有臉部擦挫傷、腹部疼痛等傷勢，隨即將男童送醫救治，並出動空拍機尋找駕駛下落。

初步調查，事發當時46歲陳姓男子開著自小客車搭載6歲兒子，沿番路鄉嘉132線西往東上山方向行駛，行經事故路段時，疑似駕車不慎，車輛一路滑落約30公尺深的山坡至近嘉132線路旁，陳男與兒子雙雙受傷、自行脫困，但陳男卻在脫困後，將兒子丟包路邊自行離開現場。

警方正積極找尋陳男，要進一步調查釐清事發經過，至於男童經送醫後已無大礙。警方呼籲，嘉義山區道路彎道眾多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。