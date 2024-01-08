國會不分區政黨版圖變化一次看！　小黨在藍綠夾殺中力求突圍

▲2008年至2020年不分區政黨席次變化。（圖／記者江采蓁製，點圖放大）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數5天，除了總統選舉外，立委選戰也是重中之重，其中政黨票也是兵家必爭，《ETtoday新聞雲》就帶您回顧自2008年實施單一選區兩票制後，各黨不分區立委席次變化，可以看出小黨要在藍綠夾殺中突圍仍是一大難題。

我國自第七屆（2008年）立委選舉開始實施單一選區票制，「一張投人（區域立委）、一張投黨（不分區立委）」，政黨票所產生的不分區立委共34席，依得票比例分配席次，超過5％得票門檻即可獲得席次；而政黨補助金門檻也從最初的5％，2015年通過《選罷法》下修到3.5％，2017年通過《政黨法》再下修到3％，有助資源較匱乏的小黨得以存續。

從2008年來看，共有12個政黨參選，但仍僅藍綠兩黨獲得席次，分別為國民黨20席、民進黨14席；2012年共有11個政黨參選，除了藍綠分別獲得16席、13席外，台灣團結聯盟以8.9％獲得3席，更是藍綠兩大黨外，唯一得到超過一百萬票以上的政黨，而親民黨也以5.4％獲得2席。

2016年共有18個政黨參選，藍綠分別獲11席、18席，親民黨以6.5％成長至3席；值得關注的是，2014年太陽花學運後，激起年輕世代投入政治實踐主張，其中最具代表性的小黨時代力量，初試啼聲就以6.1％拿下2席；而台聯卻因時代力量崛起，加上當時民進黨強力宣傳集中選票，僅獲2.5％政黨票，未能進入國會。

2020年共有19個政黨參選，藍綠各獲得13席，時代力量微幅成長至3席，而2019年由時任台北市長柯文哲創建的台灣民眾黨首次參戰就一舉拿下5席不分區立委，成為國會第三大黨；至於未獲得席次，但仍突破3％門檻得到政黨補助金的則有親民黨、台灣基進黨。

而2024年參選政黨下降至16個，眾多新興政黨中，民眾黨因總統候選人柯文哲帶動選情，一般咸認，不分區政黨票可望突破現有的5席，若選舉結果，國會真的是三黨不過半，民眾黨將會扮演舉足輕重的角色；而時代力量這幾年歷經黨員退黨潮，內部動盪分裂，曾任黨主席的黃國昌更在退黨後加入民眾黨，名列民眾黨不分區第二位，但時代力量這次仍力拚「坐二保三」，現任黨主席王婉諭也表示，選情不能說樂觀但不至於悲觀。

至於曾叱吒風雲的老牌政黨親民黨，81歲的黨主席宋楚瑜這次老驥伏櫪，力拼重返國會，嘗試打進年輕世代，除了經營YouTube《瑜你有約》，更現身在Podcast《百靈果News》節目中，創下90萬次點閱；此外，本土意識強烈的台灣基進也積極突圍，同時也是小黨能否繼續生存的重要指標。

綜觀2008年至2020年不分區立委席次的變化，從2008年沒有任何第三勢力跨過5％門檻，到2012年國會開始出現藍綠以外的小黨，新興政黨持續成長中，但是經過不斷的洗牌，2024年也被外界視為「小黨保衛戰」，除民眾黨因柯文哲參選總統帶動士氣外，其他小黨能否在國會佔有一席之地備受關注。