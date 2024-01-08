▲原PO覺得女性使用衛生棉很正常。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女子因生理期要更換衛生棉是很正常的事，結果卻被說拿著衛生棉「很難看」！近日有女網友發文表示，她大大方方拿著衛生棉去廁所，不料阿姨卻提醒她不要這樣，「到底有什麼好遮遮掩掩的？」貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文直呼，「我真心不能理解為什麼耶！」上廁所時，大大方方的拿著衛生棉進去明明就是很正常的事，但當她拿著衛生棉進廁所、買完衛生棉直接手拿，卻被一些阿姨提醒，「跟我說不要這樣，很難看」。

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原PO對此實在感到納悶，生理期不是很正常的嗎？女生都會有，為什麼更換衛生棉或購買衛生棉卻要遮遮掩掩的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，不懂明明就正常的生理現象，為啥還要偷偷摸摸的」、「她們還活在古代」、「為什麼要遮掩？你又不是拿著帶血的衛生棉走來走去」、「老一輩的才會」。

還有網友表示，「保險套不也手拿去結帳？那些大嬸管太多。」原PO則回覆，「是呀～跟我說什麼『女孩子不要這樣，不好看，要拿東西擋住裝起來』，我真心不懂耶！難看在哪裡」。

不過也有網友坦言，「不能接受放在客廳顯眼處，覺得跟保險套一樣，是私密範圍，沒必要給經過的人看」、「很正常呀～我還有同事會問我要不要吃麵包，麵包=衛生棉」。

據了解，過去因觀念較為保守，不敢直說月經、衛生棉等，所以前者常以「大姨媽」代稱，後者以「蘋果麵包」代稱。至於衛生棉為何被稱作蘋果麵包？是因為衛生棉一片一片裝，外型與蘋果麵包有些相似。