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社會 社會焦點 保障人權

獨／SBL假球案5球員出庭有人崩潰大哭　他被問「怕起訴嗎」這樣回

記者黃宥寧／台北報導

曾效力SBL裕隆球員吳季穎於去年10月爆簽賭假球，檢警火速約談裕隆數名球員、教練，最後9名球員慘遭開除永不錄用。士林地檢署如火如荼調查偵辦中，《東森新媒體ETtoday》今直擊，球員周暐宸、顏聞佐、陳品銓、黃鈜閔及前助理教練兼「組頭」邱繼緯再度被傳喚現身地檢署，全案有望過年前結案。

SBL前球員吳季穎去年10月遭爆涉打假球、簽賭，士檢火速偵辦，並依詐欺、賭博、違反運動彩券發行等罪約談，訊後吳以25萬元交保，同時檢警不敢懈怠，持續追查，發現疑有「球員兼賭客」，操控比賽協助賭博，甚至有球員借他人銀行帳戶作為「詐賭小金庫」，經縝密蒐證後，同年11月17日發動搜索。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲顏聞佐。（圖／記者黃宥寧攝）

9名列為被告球員，除柯旻豪聲押，其餘邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、被依賭博罪、詐欺、運彩3罪均以30萬交保、限制住居，洋將斑霸、李其恩10萬交保限制出境、住居，吳季穎前女友黃品瑄、邱繼偉、張曉悌、邱廷昱僅依賭博罪10萬交保；邱大宗、李啟億、魏姓防護員均為證人身份。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲邱繼偉現身士林地檢署接受複訊。（圖／記者黃宥寧攝）

《東森新媒體ETtoday》今（5日）上午直擊球員周暐宸、顏聞佐、陳品銓、黃鈜閔及邱繼偉分別現身士林地檢署接受複訊，截至下午4時許結束開庭。

庭後，疑擔任組頭角色的邱繼偉面對記者詢問「怕被起訴嗎？」他則停頓一下後搖頭小聲回：「不知道」，隨後也遭委任律師拍了一下背，暗示他別再說話；由於涉案球員都還年輕，如今因案，被開除再也回不了球場，甚至有人開庭時不禁崩潰大哭，連偵查庭外都聽得見，令人感嘆不已。

據了解，上季SBL的MVP「柯神」柯旻豪（31歲、後衛）為全案核心人物，因其餘球員幾乎全咬他為假球主導者，但他至今仍不肯吐實，疑有拚無罪想法，恐遭延押，無法與家人吃年夜飯；假球案因吳季穎而起，他雖獲交保，更傳出他轉為污點證人，對此檢方僅表示「偵查不公開，不便回答」。

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