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社會 社會焦點 保障人權

醫師曾說：不要開車！他癲癇發作「撞死25歲女騎士」　下場曝光

▲新竹23日發生一起嚴重車禍，肇事的白色轎車闖紅燈猛撞在待轉停等紅燈的女性騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹2022年間發生一起死亡車禍，白色休旅車闖紅燈猛撞停等紅燈的女騎士。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北市勝利七街、莊敬北路口2022年發生一起死亡車禍！一輛白色休旅車因駕駛癲癇發作，直直朝正在停等紅燈的3部機車撞去，其中一名25歲女騎士經搶救一個月後，仍不幸宣告不治。法院指出，休旅車駕駛明知醫師叮囑不可開車，卻仍開車上路，依過失致死罪將他判刑1年7月，緩刑5年。

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

回顧整起事發經過，25歲彭姓女騎士2022年3月23日晚間6時許下班後，和朋友約在大遠百用餐，用完餐後騎乘機車準備要回家，沒想到她9時05分在機車待轉區停等紅燈時，卻遭後方由李姓男子開的休旅車闖紅燈撞上，同時還有另外兩台機車也挨撞。

彭女因傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，一旁傷勢較輕的機車騎士見狀，趕緊替她進行CPR，但彭女受有氣胸、全身多處骨折、腦部出血，內臟撕裂傷、脊隨損傷、腦幹損傷等傷勢，經送醫搶救1個月後，仍不幸宣告不治。

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

事發當時，李男開車從竹北市十興路一段的住家出發，去藥局買癲癇藥，買完後準備返家拿衣服，孰料，行駛至勝利七街一段與莊敬北路交叉路口時，失神性癲癇突然發作，這才釀禍。

而法院調查發現，李姓休旅車駕駛先前就曾因為「失神性癲癇」發作到醫院就醫，且主治醫師曾叮囑他的情況「不要開車」，但李男卻認為，自己有在定期回診、持續服藥，開車時不至於會癲癇發作，便開車上路。

法院勘驗各項事證後，依照過失致死罪將李男判刑1年7月，但考量他已與彭女家屬以500萬元的金額調解成立，李男需依調解的條件履行，最後給予緩刑5年，可上訴。

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