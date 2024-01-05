兒童碗裝水給愛犬喝！知名友善餐廳服務生制止　慘遭暴怒男開譙

記者黃宥寧／台北報導

新北市李姓男子與女友帶著愛犬上陽明山餐廳用餐，期間不滿服務生制止他以兒童碗裝水給愛犬喝及打包飲料，當場暴走怒嗆「他X的、妳要叫警察，我就找人上來」，同時以身體逼近作勢傷害，害怕的李姓服務生報警提告。士林地檢署日前偵結，依恐嚇等罪，將他提起公訴。

▲李姓男子帶女友及愛犬赴陽明山餐廳用餐，不滿服務生制止他以兒童碗裝水給愛犬喝，竟爆粗口恐嚇。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年3月15日李男帶著許姓女友到「寵物友善」美軍俱樂部餐廳消費，外場李姓服務生發現李男用兒童碗裝水給寵物喝，甚至有打包飲料行為，立刻上前制止。

豈料，李男不滿被制止，當眾對服務生大罵：「她X的妳是什麼態度、妳那什麼眼神，要叫警察，我就找人上來」等恐嚇字眼，不斷咆哮並以身體逼近作勢傷害，心生畏懼的李女，決定報警對李、許提告。

警詢、偵查時，李男稱，結帳時跟服務員反應李姓服務生態度不佳，李剛好經過，卻一直找藉口沒有道歉，甚至還冷笑，反問他需要報警嗎，一氣之下他也說好，之後結帳服務員向他道歉，並承諾會處理，所以才跟女朋友離開餐廳。

同時向檢警強調，期間只有問李姓服務生為什麼態度不好，自己講話只是大聲點沒有大吼，反而是對方一直挑釁，用冷笑嘲諷。

同是被告的許姓女友稱，當時想請李姓服務生幫忙打包外帶，但對方愛理不理，叫了2、3次才來，還將打包好的東西隨便放在桌上，因此有請櫃檯人員要加強員工訓練，李姓服務生剛好聽見，就走過來解釋。

餐廳外場主管則證述，李確實於現場大哄且罵「他X的」，因此被害同事才詢問他「能否幫忙報警」，沒想到李男聽見後，立刻以威脅口氣說「如果叫警察，現在就要找人上來」。

李姓服務生回憶表示，案發後有調監視器查看，發現李會辱罵她及恐嚇，是因為許女向他抱怨「打包飲料時是用丟的在桌上」，但當時李根本不在桌旁，只有許女在，是許女亂說，因此認為是許女教唆男友。

檢警根據證人證述、餐廳監視器畫面等，依公然侮辱罪嫌及恐嚇罪將李男起訴，因一行為觸犯數罪，建請法院以想像競合犯從一重處斷；李男全程嗆聲過程，未有證據顯示許女在旁口頭或行為指示等，予以許女不起訴處分。

美軍俱樂部餐廳為陽明山知名景點餐廳，標榜「寵物友善店家」，但若在室內用餐，須將寵物放在推車內或是提籃內，因此吸引不少飼主帶愛寵前往用餐，許多寵物社團也會在此舉辦聚餐聯誼。