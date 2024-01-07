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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讓樂音走入生活　綠營立委選將連辦2場音樂饗宴

▲▼讓樂音走入生活，立委候選人連辦2場音樂饗宴。（圖／江肇國競總提供，下同）

▲讓樂音走入生活，立委候選人連辦2場音樂饗宴。（圖／江肇國競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民進黨立委候選人江肇國7日晚間7點舉辦搖滾演唱會，現場吸引千名青年朋友及民眾參與，江說，音樂是串起人與人之間的媒介，昨晚才在社區公園舉行管樂團音樂會，今晚則在夜市旁辦搖滾之夜，就是希望不同族群都有機會享受到音樂的美好。

江肇國指出，自己年輕時也曾追隨音樂、獨立樂團表演，許多的夜晚更在各Livehouse間度過。他將用喜愛獨立樂團的經驗來推動台中成為音樂、藝文工作者的創作天堂。

▲▼讓樂音走入生活，立委候選人連辦2場音樂饗宴。（圖／江肇國競總提供，下同）

提到台中的音樂發展，江肇國也說，台中的音樂發展也是自己擔任立委後要積極推動的政策之一，對此，他更曾找過台中在地音樂人老諾、立委也是閃靈樂團主唱林昶佐暢談未來台中音樂展演空間的規劃。

江肇國也與在場觀眾玩起「衝撞」、「人體衝浪」，讓他大聲直呼好過癮，他也提到，自己的選區內有相當多的年輕朋友，現在剛好正值許多大學生期末考前一週，希望能在考前的週末讀書之虞，讓大家放鬆心情，一起搖滾一番。

▲▼讓樂音走入生活，立委候選人連辦2場音樂饗宴。（圖／江肇國競總提供，下同）

昨晚由夢想管樂團演奏小朋友最愛的「名偵探柯南」、「多啦A夢」、「櫻桃小丸子」，今晚則由董事長樂團、九天民俗技藝團、P!SCO、OBSESS、機踏車樂團輪番上台，場面熱鬧。

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