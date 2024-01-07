直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！人潮擠爆了　手舉看板「首投族我投柯」

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

超級星期天！民眾黨總統候選人柯文哲今（7）日一早就南下高雄車隊掃街、封街造勢，晚間6點先到瑞豐夜市跟支持者互動定點合影。雖然他並未進入夜市裡，但在外圍路口已掀起轟動，有粉絲為了要跟阿北合影，下午就前來排隊，表達力挺柯的熱情。

▲直擊柯文哲瑞豐夜市拜票。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼直擊柯文哲瑞豐夜市拜票，與粉絲近距離互動。（圖／記者吳世龍攝）

柯文哲在造勢活動前先到瑞豐夜市與支持者互動、合影，雖然沒進去到夜市裡，但在路口已掀起一股旋風，不少年輕族群特地要跟阿北拍照，不少粉絲現場大喊「阿北，辛苦了」、「靠你了！加油」，展現熱情替柯文哲應援。

現場有支持者為了想跟柯文哲拍照，下午4點多就在瑞豐夜市排隊，並自己手繪加油看板，一面看板上頭寫著「柯文哲專治賴皮、中猴」，另一面則寫著「棒打哥布林、新潮流」。

▲▼粉絲自製手繪看板替柯文哲加油。（圖／記者吳世龍攝）

現場也有年輕民眾高舉看板「20歲首投族，我投柯」、「給我正常國家，我投勤政、廉能、有執行力的柯文哲、吳欣盈」。

另一方面，國民黨總統候選人侯友宜下午也在高雄夢時代舉行萬人造勢活動，晚間同樣安排到瑞豐夜市掃街拜票，外界也關注2人會不會同框，意外掀起人氣戰。