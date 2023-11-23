前行政院顧問被批「炒地狀元」　怒控邱顯智誹謗又突然撤告

▲徐定禎不滿家人一起被抹黑炒作地皮，控告邱顯智妨害名譽後又撤告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

去年九合一大選期間，時代力量立委邱顯智指控，民進黨苗栗縣長參選人徐定楨的競選執行長鄭宏輝是「炒地狀元」，並指鄭的父親等炒地集團收購土地等內容，鄭宏輝不滿名譽受損，控告邱顯智加重誹謗，但事後又具狀表明撤回告訴，台北地檢署23日處分不起訴邱顯智。

2022年縣市長大選期間，苗栗縣長參選人徐定楨舉行記者會，質疑對手無黨籍參選人鍾東錦坐擁159筆土地，呼籲選民拒絕炒作土地的候選人，邱顯智事後跳出來反指，徐定楨沒有提出鍾東錦炒地證據，反揭露徐的競選執行長鄭宏輝父親鄭清標、在「變更高速公路頭份交流道附近特定區計畫」中，炒地集團開始收購變更範圍內的私人土地，這些地主包括鄭的父親、母親、配偶。

▲邱顯智最後獲得不起訴處分。（資料照／記者屠惠剛攝）

鄭宏輝則在臉書發文反擊，指邱顯智「直接護航鍾東錦，真的好想吐」，鄭宏輝提到，邱顯智指名道姓攻擊他的太太和家人，他也要跟大家說明，太太那筆向銀行貸款、以21萬購買的土地，在持有7年後30萬賣出，7年價差9萬，以合法正當的投資買賣不動產，並決定控告邱顯智誹謗抹黑。

不過就在台北地檢署分案展開調查期間，大選後曾任行政院無給職顧問的鄭宏輝突然遞狀到北檢，向檢察官表明要撤回告訴，因妨害名譽罪章屬告訴乃論，檢察官因此依法處分不起訴邱顯智。