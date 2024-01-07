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百萬網紅點名6行業「未來10年最賺錢」！　收入暴增5倍以上

記者邱晟軒／綜合報導

知名百萬YouTuber「77老大」近日拍片大預測，未來10年最賺錢的6大行業，包括寵物經濟、自媒體經濟、悅己經濟、懶人經濟、養生商機及銀髮經濟通通上榜。其中，他特別點名，自媒體經濟未來收入預計可以暴增5倍以上，敦促趁早踏入，必將有機會暴富。

1、寵物經濟

少子化影響下，越來越多人樂於花錢在寵物身上，不僅在飲食方面提升標準，連帶周邊商機也愈加多樣，包含寵物餐廳、友善飯店、寵物溝通、訓練、聯誼、殯葬，甚至還有寵物靈媒。77老大建議，可以思考將提供與人服務相關的產業，轉移到寵物領域。

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2、自媒體經濟

自媒體經濟是77老大最看好的行業，預測未來10年收益還會再暴增5倍以上。雖然長影音有逐漸被淘汰的趨勢，不過這只是自媒體的其中一種表現形式，而非本質，「只要能跟用戶、粉絲產生互動、流量，它就很值錢」，且如今短影音興起，現在就是入行最佳時機。

▲▼手機、微信 。（圖／CFP）

▲77老大相當看好自媒體經濟，直言不僅現階段就能賺錢，未來10年還會暴增5倍以上 。（示意圖／CFP）

3、悅己經濟

現代人的生活形式日益多元，單身、晚婚或選擇不生孩子的人愈來愈多，因此許多民眾更願意在提升幸福感的事物上花費金錢，例如打理自己，例如是上健身房、做美甲、臉部美容、上烹飪課等。

4、懶人經濟

此類型的產品或服務主要針對消費者「沒時間做、不想做，但必須做」的需求，例如外送服務、到府打掃、居家收納、專人遛狗等，皆為懶人經濟的一環。

5、養生經濟

面對老去，現代人更害怕老化，因此提供讓人保持年輕、健康的商品與服務，被視為「發大財的」商機。包括醫美、健身、健康食品、養生餐等都屬於養生商機。

6、銀髮經濟

當人擁有豐厚財富，卻時間有限，他們願意花錢追求快樂。因此，銀髮經濟興盛，長者的社交、娛樂、陪伴變得極為重要。近期銀髮族的交友與聯誼越來越興盛，掌握好銀髮商機等同於掌握財富密碼。

▼77老大認為，掌握銀髮商機等同於掌握財富密碼。（圖／pixabay）

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

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