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男深夜協調還錢「4組債主趕到」前女友也來了　吵人睡覺民眾報警

▲陳男欠下多組人馬款項，深夜街頭協商債務。（圖／桃園警分局提供）

▲陳男欠下多組人馬款項，深夜街頭協商債務。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

新北市41歲陳姓男子積欠多方債務，昨晚與其中一方相約在桃園區大連一街協調債務時，其他4組債務人聽聞也趕來索討欠款，債務人及友人共8人要求陳男還錢，但雙方對債務認知不同，甚至陳男對於李姓前女友出示借貸的60萬元票據亦不願承認，雙方在路口沒有共識，民眾見人群聚集向警方報案，警方獲報以快打部隊帶回偵辦。

▲警方為免糾紛出動快部隊迅速排除。（圖／桃園警分局提供）

▲警方為免糾紛出動快部隊迅速排除。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局青溪所員警獲報前往現場瞭解，同時啟動快打機制，3分鐘內10餘名警力迅速趕至現場控制，員警將所有人帶返所內盤查釐清，前李姓女友表示，交往期間除了有憑據的60萬元外，還先後以各名目向她小額借款，但陳男從去年3月即避不見面，為了索討約7、80多萬欠款，她都差點吃藥自殺了。

▲前女友也遭騙了7、80萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲前女友也遭騙了7、80萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方確認現場並無鬥毆情事，但8名男女為索討債務，以糾眾方式意圖實施強暴脅迫等不法行為，警方除強力告誡雙方不得尋仇報復，後續依刑法第149條移請桃園地檢偵辦。桃園分局嚴正申明執法立場，對暴力零容忍，決不容許任何人以暴力脅迫方式解決事端，違法必深究法辦。

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