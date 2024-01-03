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苦情按摩妹！愛人被送到柬埔寨險丟命　好心恩客勸她自首勒戒

▲▼五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店。（圖／記者邱中岳攝）

▲犯罪集團以債務逼迫被害人到酒店、按摩店從事色情行業還債。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子在按摩店上班，去年按摩店透過經紀公司找來可做半套的按摩妹上班，楊男與按摩妹偷偷談戀愛，被經紀公司發現後，楊男被迫簽下999萬元本票，最後被送去柬埔寨從事詐騙差點丟了性命，有毒癮的按摩妹則在恩客陪同下自首戒毒。至於李曜全主持的經紀公司，因多次利用債務約束女子賣淫，用盡手段讓被害人越賣欠越多，台北地檢署3日依組織犯罪起訴李等9人。

據了解，這間位於台北市林森北路的經紀公司取名「星戀」，由自稱中聯幫的李曜全(財哥)和綽號蘇娘娘的妻子共同經營，星戀平常除了安排仲介想賺錢的女子，到附近酒店、按摩店上班外，平常也在注意挑選社會上染毒欠債的20歲左右弱勢女子下手。

李男等人選定對象後，就先幫被害人把之前的欠債還清，告訴被害人可以慢慢還債，只是被害人被送到指定地點上班後，賺得的皮肉錢幾乎都得上繳公司，有的人1個月接客4、50人，卻只能分到2千元；另外有的被害人則是住在公司內，賺來的錢全交給公司，平常伸手討生活費，超出額度還被要求另外簽借據、本票。

▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自爆料公社）

▲按摩店員工因為和按摩妹發生性關係，被逼簽999萬元本票，差點客死柬埔寨。（示意圖／翻攝自爆料公社）

被害人若想逃跑，被抓回又是簽本票、借據；想不開尋短，也要罰錢、簽本票；在外面說公司壞話，罰錢、簽本票；被發現購買手機，也是罰錢、簽本票，搞得這些並非一開始就出於自願的賣身女，賣越多就欠越多，但因這些被害人本身有毒癮或有案在身，只能選擇隱忍度日。

其中1名因毒品案遭通緝的被害女子，因為常被送到按摩店上班，和店內楊姓男員工產生情愫，並發生性關係，結果被劉男等人發現，上門去把楊男痛打一頓，逼楊男簽下999萬元的本票、借據、合約書，並不斷要求還錢，楊男被逼得受不了找人求救，竟然就被送到柬埔寨做電信詐騙，好在2022年間「柬埔寨販豬仔」害命的新聞引起國內重視，楊男成為首波獲救回台者之一。

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲恩客說服按摩妹到警局自己是毒品通緝犯，離開犯罪集團掌控。（示意圖／Pixabay）

至於原本和楊男發展出露水情緣的按摩妹，被罰了30萬元後成為「外賣」小姐，有次遇到1名男客，花了錢不做愛，只想聊天，聽到按摩妹的故事後，大為動容，努力勸說按摩妹從良，按摩妹聽了就決定回老家，收拾行李和家人道別後，再到警局自首是通緝犯，並接受移送觀察勒戒。

差不多在此時，有另名受害人逃出魔掌報案，台北地檢署指揮雙北警方展開偵辦，破獲這個以李曜全為首的犯罪集團，估算集團旗下約有5人是非自願賣淫，檢察官偵辦後，認為李男和蘇姓妻子等9人，從2021年起，涉嫌《人口販運防治法》利用不當債務約束之處境，使人從事性交易罪，以及《組織犯罪條例》、《刑法》恐嚇取財等罪提起公訴。

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