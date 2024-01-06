基隆廟口夜市辦反賄公益活動　推廣更生商品

▲更生保護會三位組長，到基隆廟口夜市，與基隆地檢署主任檢察官許瑜庭（左2）共同宣傳更生商品。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署宣導反賄選不遺餘力，上月初由檢察長李嘉明帶隊，走進基隆最著名的「廟口夜市」舉辦公益活動，除了宣導反賄選以外，更保基隆分會也在現場推廣更生商品，包含著名更生畫家朱國富的砂畫作品，以及不少基隆在地更生商品，大獲好評。

「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，於12月初在基隆市仁三路奠濟宮廟口廣場舉行，由於基隆地檢積極宣導反賄選，包含基隆地檢署主任檢察官陳照世、基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、更生保護會基隆分會主委林正峰、基隆地檢署書記官長陳德晶、基隆地檢署主任觀護人許瑜庭，以及基隆廟口夜市自治組織—仁三路及愛四路管理委員會主任委員，以及基隆市零售市場主任委員均到場響應，現場熱鬧滾滾。

基隆地檢署檢察長李嘉明，在致詞時特別感謝許多廟口攤商願意在販售商品外包裝貼上反賄選貼紙，也在攤位上張貼反賄選海報，以實際行動支持反賄選。他強調人民是國家的主人，每個人手中神聖的一票，是決定國家的未來關鍵性的一票，需要大家傳遞乾淨選風的正能量，塑造完善民主制度。

基隆市榮譽觀護人協進會及更生保護會共同舉辦本次活動，更生保護會總會展示更生人朱國富的畫作，希望以實際的行動支持更生藝術家，朱國富年少時，曾經有一段狂傲的過往，透過砂畫藝術，熱情的生命力再度啟航，出獄後有著不一樣的人生，更保總會為了鼓勵更生藝術家，積極協助推展，增加更生作品能見度。更保基隆分會主委林正峰也特別推薦基隆市的更生商品，他表示更生人努力研發更生商品，卻有不為人知的辛苦，感謝總會長官蒞臨及鄉親到現場支持。