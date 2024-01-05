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社會 社會焦點 保障人權

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

▲27日晚間又有16名國人從緬甸KK園區獲釋、它們從泰國曼谷搭機返台，但其中有人疑為人蛇集團幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男的集團拐賣豬仔到KK園區。圖為警方在機場查獲KK園區人員，非為本案當事人。（圖／記者張君豪翻攝）


記者吳銘峯／台北報導

遊戲直播主陳盈齊等10人，以高薪為誘餌詐騙民眾出國到KK園區摘取器官，2022年間騙取2位民眾出國。還好2人機警求救，其中1人支付近百萬元泰達幣，另1人則自行返國，沒有被摘除器官。陳男一審遭重判8年，案件上訴後，高等法院審理時赫然發現，集團成員背景複雜，竟有大學生、議員司機等人參與，案情不單純。

判決指出，陳男經常在臉書上直播遊戲，甚至還自稱是遊戲公司老闆，他2022年間透過友人，得知可以誘騙人出國摘取器官，以賺取高額利潤，就積極進行規劃。當年5月間，他向被害女子小間（化名）謊稱，可以出國擔任賺取高薪之秘書工作，小間同意後，陳男指示集團內其他成員，將小間帶到診所檢查身體，確認小間身體堪用後，就以拐賣一人200萬元的代價，將小間帶到機場，搭機到泰國，再輾轉到緬甸邊境「KK園區」。

小間發現自己遭賣，當年6月間向駐緬甸臺北經濟文化辦事處求救，輾轉找上小間母親，最後由母親匯款1百萬元，購買泰達幣9900.99單位給予KK園區的老闆，才讓小間在8月份順利回國。由於小間器官並未遭到摘除，陳男等人沒有取得報酬。但眾人不死心，又在當年8月間找到另一位被害人阿文（化名），以相同的手法讓阿文搭機到泰國；但阿文到了泰國後察覺有異，沒多久就從泰國自行搭機返回台灣。陳男等人拐賣失敗，這次也沒收到報酬。案經被害人報警處理，檢警逮捕陳男等10人，提起公訴。一審法院將陳男等人分別判刑。

案件上訴二審，高等法院審理期間，分別調查眾人的身分，赫然發現陳男的集團成員中，有就讀台北醫學大學胡姓男子，胡男因為傳遞訊息讓陳男行騙拐賣，一審遭判刑4年2月；他也向高院表示，自己僅傳遞訊息並未取得利益，一審判刑太重，請求輕判。此外，一審也將一名傳遞資料的楊姓男子判刑4年，男子實際上為議員司機，他也請求法院予以輕判。

至於主謀陳男，也向法院請求輕判。他表示，自己在本案中沒有獲利，再加上家中老母目前罹患癌症，所以請求二審法院予以輕判，讓他可以留在家中照顧生病的母親。全案辯論終結，高院已經定1月24日宣判。

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