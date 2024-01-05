我堅決反對廢死！侯友宜提4主張防校園暴力　家長教師力挺修法

▲侯友宜提防制校園暴力4大主張。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市國三生割頸案震驚社會，國民黨總統候選人侯友宜指出，他看過現場見到歹徒的殘忍、被害者家屬柔腸寸斷的吶喊，他反對廢死，死刑作為治安最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用。因此，對於防止校園暴力，侯友宜具體提出4項主張，包括參照日韓修法嚴管、教育預防懲戒輔導、加強安檢阻絕危害、黑幫入侵加重刑責。

侯友宜日前召開記者會表示，國三生割頸案震驚社會，讓校園安全議題受到矚目，他已提出的4大主張，是能解決問題的關鍵，他呼籲不要再喊社會安全網2.0的口號，應拿出具體的做法，來防制校園暴力，「不是編預算就可以解決，那都是空口說白話」。

侯友宜強調，他看過現場見到歹徒的殘忍、被害者家屬柔腸寸斷的吶喊，他反對廢死，死刑作為治安最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用。

侯友宜認為，在牽涉台灣社會安全與司法正義的重大問題上，「明確表達立場，是一位領導者應有的基本態度」，因此他要再次重申，「我堅決反對廢死！且在一切程序完備之下，依法必須執行的死刑，絕對不會拖延！」

侯友宜的修法及制度變革主張，也受到校園第一線的支持。新北市中小學家長協會理事長董耀琮就表示，校園事件發生後家長會非常擔憂，都很怕未來學生群起效尤，希望教育部針對不適當的學生、危險物品為何能進入校園盡快適度修法，司法、警政沒有在把關，老師也沒有工具可預防，希望教育部盡快適度修法，不要造成校園安全漏洞。

退休教師王炯元則說，基層老師對教育熱誠不減，但少數孩子因為家庭、校外因素影響放棄課業且出現行為偏差，校外影響力與現今社會氛圍成最大阻礙，例如出現新同學，卻礙於法條與尊重基本人權，學校沒有新同學資料，無法輔導與教導，如今已造成多起悲痛不捨的校園重大事件，應該給予老師充分的實權，請教育部擬定配套措施，維護學生受教基本權利，還給學生、家長、老師安全無虞的校園。