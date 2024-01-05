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大陸 大陸焦點 特派現場

景區招人扮「孫悟空」吃東西！月薪2.6萬元　經理：演得好再加薪

記者廖翊慈／綜合報導

邯鄲太行五指山景區近日在網上發布招募信息，職缺為「孫悟空扮演者」，工作時間需趴在洞內被遊客不斷餵食，月薪6000元（人民幣，約台幣2.6萬元），該招聘訊息引起熱議。不少網友笑稱，「會不會上班一個月，胖到卡在洞裡出不來了。」

▲景區招人扮孫悟空吃香蕉。（圖／翻攝自小紅書）

▲該招募訊息引起熱議。（圖／翻攝自小紅書）

據《上游新聞》報導，該招募資訊是河北邯鄲的太行五指山景區，該景區去年就以真人扮演被壓在五指山下的孫悟空。景區負責人申經理表示，「目前已有2名扮演孫悟空的演員，今年我們還想再招一位，因為還沒招到合適的人選，所以一直在招募。」

▲景區招人扮孫悟空吃香蕉。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼申經理表示，「香蕉、零食、泡麵、烤雞、啤酒等遊客都在餵，多到猴哥下班還會分給工作人員。」（圖／翻攝自小紅書）

▲景區招人扮孫悟空吃香蕉。（圖／翻攝自小紅書）

申經理補充說道，「對文憑沒什麼要求，主要要求喜歡孫悟空，有一定的表演天賦，活潑開朗、有親和力，能和遊客互動。我們招替班的，一個人上2小時，另外一個接上2小時。遊客一直都在投餵。猴哥（孫悟空）中午都不用吃飯，吃零食都吃飽了。」

對於薪資的部分他也說明，「今年我們會根據表演情況進行考核，工資會有起伏。如果優秀的話還可以漲。我們鼓勵扮演者和遊客互動到一塊，如果敢說、會直播，我們薪水還會相應提高。」

▲申經理還表示，冬天時洞內會放電暖器。（圖／翻攝自小紅書）

▲來到景區遊玩的多為孩子，大家都爭相「餵食」。（圖／翻攝自小紅書）

相關貼文引起網友熱議，「天天吃香蕉我是不是就不用穿褲子了，屁股上面掛個桶，一邊吃一邊拉」、「這個工作好，真正的白吃工作」、「包吃包住，冬天洞內還有電暖器」、「招聘的唯一要求就是不忌口」、「一個月下來大師兄不得胖成二師兄」、「一個月就得換一隻，因為太胖鑽不進去了」。

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