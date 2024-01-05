桃園工安意外工人摔傷腦出血　勞動局開罰營造商15萬+限期改善

▲桃園市大園區領航北路附近一處工地昨天中午發生工人從吊車工作平台摔落意外，警消到場處理與救治。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區領航北路三段、青昇路口處一處工地，昨（4）日中午發生一名工人從吊車工作平台上摔落意外，造成頸部、臉部多處擦挫傷與腦出血等傷勢，已送往林口長庚醫院住院治療，所幸並無生命危險；桃市府勞檢處今天派員勘查後指出，初步認定營造廠商違反職業安全衛生法規定，將裁處3至15萬元並限期改善。

桃園市消防局指出，昨天中午12時21分接獲通報指稱，大園區領航北路三段、青昇路口處一處工地發生工人從吊車工作平台上摔落意外，警消到場後隨即幫患者清洗傷口、包紮止血，並送往中壢區天晟醫院救治，因腦出血等傷勢轉至林口長庚醫院治療。

▲桃園市大園區領航北路附近一處工地昨天中午發生工人從吊車工作平台摔落意外，勞檢處現場勘查仍留有血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，桃園市勞檢處今天上午派員到工地現場勘查，勞檢處營造業科科長魏光甫表示，針對這起工安意外，是勞工站在移動式起重機上做檢修保養時，不慎被吊車上油壓桿絆倒並跌落地面，當時高度約1.7公尺，造成頭部右側顱骨骨折之職業災害，目前已轉至林口長庚醫院住院治療，沒有生命危險。

勞檢處現場調查後初步認定，營造廠商違反職業安全衛生法第26條及27條規定，依規定可裁處新台幣3至15萬元並限期改善。此職災個案管理員後續將主動協助爭取罹災勞工相關權益。

勞檢處強調，本案事發時勞工有佩戴安全帽，但因高度未達2公尺，故依現行法規規定毋須配戴安全帶等防止墜落措施，但初步認定營造廠商未有對承攬人實施危害告知及召開協議組織等規定，將依法進行裁罰。