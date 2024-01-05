網傳一群員工在「路邊爬行」！疑被公司懲罰　當事人回應了

記者廖翊慈／綜合報導

貴州一名網友近日上傳一段影片，表示一群員工疑似因被公司懲罰，而在夜晚的路邊爬行，引起熱議。警方介入調查，該公司表示，「是團建時，玩遊戲輸了的懲罰，不存在脅迫。」不少網友看傻，「危險和屈辱竟然是自願？」

據《九派新聞》報導，1月4日，上傳該影片的網友表示，事發在白雲區某條街，「有比較多的人，剛開始以為只是在開會，具體不太清楚，大概是那種奴隸公司，沒有完成任務，讓這些人在地上趴著走。」

▲網傳疑有員工被公司懲罰在路邊爬行。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，夜色中幾名黑衣人跪在地上爬行，動作相當緩慢，路邊的行人經過時，不免多看幾眼。當地警方表示，已向當事員工及所屬公司確認情況，對方稱「是團建時，玩遊戲輸了的懲罰，不存在脅迫，這是公司內部的事」。

該段影片引起熱議，不少網友對公司的說法不買單，「什麼東西，以後是不是任何一句公司內部的事，都可以不管」、「欺負人吧」、「團建遊戲這四個字，就代表著脅迫」、「你去問哪個是自願的，這馬路是公司內部的嗎」、「玩遊戲輸了？我看應該是業績沒完成吧」、「好畸形的企業理念」、「公司如果這麼要求我，我立刻辭職」、「沒了底線，無論是公司還是員工都很悲哀」。