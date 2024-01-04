　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

「鬼故事大師」司馬中原不幸病逝，享耆壽90歲。（圖／擷取自司馬中原臉書）

▲司馬中原有「鬼故事大師」之稱。（圖／擷取自司馬中原臉書）

圖文／CTWANT

台灣知名國寶級「鬼故事大師」司馬中原，今（4）日上午驚傳逝世，享耆壽90歲，司馬中原兒子稍早證實，父親摔傷住院後，不幸感染急性肺炎，搶救不及已經病逝。事實上，司馬中原晚年曾陷入桃色風波，上億房產險些遭騙光。

曾以「中國人怕鬼、西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼」等經典台詞，伴著台灣人度過無數個驚悚又享受的夜晚，怎料今天卻傳出病逝噩耗。司馬中原兒子表示，父親前幾天不慎摔傷，送醫發現骨頭受傷需要打鋼釘，沒想到近日突心跳驟停，才發現感染急性肺炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，由於父親年事已高、免疫力不佳，病況急轉直下，連院方都來不及搶救，今天早上就被醫院通知不行了，「我們去的時候，心跳已經停止。」

死訊曝光後，網友紛紛哀悼，「小時候會聽他說完鬼故事才睡」、「以前很喜歡聽他講故事，尤其是鬼故事，雖然不知真假，但他說起來就是絲絲入扣很動聽」、「一路好走...以後不會怕鬼了」、「小時候最喜歡躲在被窩裡聽司馬爺爺的鬼故事錄音帶，真的很精采~再見了司馬爺爺。」

事實上，司馬中原2018年喪偶後，曾傳出與一名小他32歲的陳姓女秘書相戀，而司馬中原兒子吳融賁擔憂父親晚年遇上桃色陷阱，上億家產恐遭對方奪走，因此找來2名男子協助將陳女趕走，這段「父女戀」最後也無疾而終。

延伸閱讀
元旦目睹男友交疊閨密　妹子冷笑「抱歉讓你軟掉」結局超療癒
驚見公司尾牙「不成文規定」她瞬間傻眼　網嘆：上市櫃公司也有
好久不見「國企匡」1／陳匡怡淡出演藝圈　公開脫衣露「內在美」

ET快訊
明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！
不是第一次！陽明交大開出「3張千萬發票」
快訊／整形名醫遭搜索！　約談4人到案
司馬中原晚年爆「差32歲父女戀」！兒斬桃花保住上億家產
國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍
快訊／發票中1000萬　大學得主火速領走了！
威脅李善均蛇蠍女很有錢！富爸奔波找律師　暴怒女兒長相遭公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

德威復航強勢回歸！仁川飛台中每天1班　市府喜迎首班189遊客

司馬中原自爆沒喝孟婆湯！出生第1句話被當妖怪　前世身分超驚人

明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！下周雨區又變廣

回家投票！雙鐵訂票數破43萬張　高鐵3時段座位快客滿

「鬼故事大師」司馬中原辭世！生前慷慨捐手稿　文化部長史哲哀悼

被要求降低音量！高中客不爽「筷子丟地板」嗆社畜　外場妹聽哭了

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

元旦撞見男友劈腿「床戰好友」：抱歉害你軟掉！她再曝1超綠秘密

德威復航強勢回歸！仁川飛台中每天1班　市府喜迎首班189遊客

司馬中原自爆沒喝孟婆湯！出生第1句話被當妖怪　前世身分超驚人

明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！下周雨區又變廣

回家投票！雙鐵訂票數破43萬張　高鐵3時段座位快客滿

「鬼故事大師」司馬中原辭世！生前慷慨捐手稿　文化部長史哲哀悼

被要求降低音量！高中客不爽「筷子丟地板」嗆社畜　外場妹聽哭了

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

響應打詐！台電1月起電費提醒統一使用「111」短碼簡訊

理財周刊／2024開門黑！紅海危機日本地震斷鏈　AI應用何時變現

「10公斤胖貓」害3樓嚴重塌陷　喵奴笑翻：橘貓只能住一樓

理財周刊／大選後挑股秘笈　三大族群Q1爭靚

尷尬！新聞報到「親生爸貪汙受賄」　美主播急交棒給同事

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

台鋼雄鷹談妥大聯盟資歷洋投　新洋砲有兩選項　

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

12星座2024年「財運」曝！第1名遇貴人發大財

新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

快訊／司馬中原過世　「鬼故事大師」享壽90歲

雞蛋糕蛋白質僅8%！營養師：孩童吃多恐長不高

跨年連假泡野溪溫泉慘了！30人上吐下瀉

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面