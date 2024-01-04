司馬中原晚年爆出「差32歲父女戀」！兒出手斬桃花保住上億家產

▲司馬中原有「鬼故事大師」之稱。（圖／擷取自司馬中原臉書）

圖文／CTWANT

台灣知名國寶級「鬼故事大師」司馬中原，今（4）日上午驚傳逝世，享耆壽90歲，司馬中原兒子稍早證實，父親摔傷住院後，不幸感染急性肺炎，搶救不及已經病逝。事實上，司馬中原晚年曾陷入桃色風波，上億房產險些遭騙光。

曾以「中國人怕鬼、西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼」等經典台詞，伴著台灣人度過無數個驚悚又享受的夜晚，怎料今天卻傳出病逝噩耗。司馬中原兒子表示，父親前幾天不慎摔傷，送醫發現骨頭受傷需要打鋼釘，沒想到近日突心跳驟停，才發現感染急性肺炎。

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他透露，由於父親年事已高、免疫力不佳，病況急轉直下，連院方都來不及搶救，今天早上就被醫院通知不行了，「我們去的時候，心跳已經停止。」

死訊曝光後，網友紛紛哀悼，「小時候會聽他說完鬼故事才睡」、「以前很喜歡聽他講故事，尤其是鬼故事，雖然不知真假，但他說起來就是絲絲入扣很動聽」、「一路好走...以後不會怕鬼了」、「小時候最喜歡躲在被窩裡聽司馬爺爺的鬼故事錄音帶，真的很精采~再見了司馬爺爺。」

事實上，司馬中原2018年喪偶後，曾傳出與一名小他32歲的陳姓女秘書相戀，而司馬中原兒子吳融賁擔憂父親晚年遇上桃色陷阱，上億家產恐遭對方奪走，因此找來2名男子協助將陳女趕走，這段「父女戀」最後也無疾而終。

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