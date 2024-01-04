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社會 社會焦點 保障人權

內湖裝潢工雙屍案疑點多　午休睡覺中毒？業者曝親身經歷

▲▼ 內湖裝潢工人雙屍命案結束相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖裝潢工人雙屍命案，家屬到殯儀館會同檢警驗屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區新明路新建大樓2日發生一起裝潢工離奇死亡的雙屍命案，兩名到該建案施作木工的裝潢工人林男（27歲）、江男（24歲）因晚間遲遲未返家與家人連絡，經妻子、女友找到建案內，這才發現兩人均倒臥在案主委託施作的掀床置物櫃內，兩人被發現時已經氣絕，家人緊急打119求救，救護人員到場發現兩人已死亡多時，加上警方到場鑑識，發現現場無打鬥或者外力介入跡象，研判兩人死因可能與工作使用有機溶劑、吸入過多有毒揮發性氣體有關。

但這起雙屍命案疑點甚多，如果兩名工人因吸入太多有毒揮發性氣體導致身亡，為何兩人會反方向躺入置物櫃內？《東森新媒體ETtoday》記者電詢裝潢統包業者，對方指出，在施作組合櫃、木作家具、貼皮過程經常會使用到各類強力膠、樹脂接著劑，也會用到甲苯及其他種類的有機溶劑，但施作現場一定要開窗、使用抽風機通風，部分比較謹慎的工班、師傅還會使用濾除有機氣體的防毒面具，避免中毒。

▲北市內湖雙屍命案兩工人最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市內湖雙屍命案兩工人最後身影曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

兩名工人是否有可能在施作櫃體貼皮後，在房間內午休睡覺導致中毒，對此統包業者認為不可能。業者指出，他自己多次在客戶家中做櫃子、和協作工人趕工，採取一邊裝釘一邊貼皮的方式施工，他沒有呼吸防護裝備，光在旁邊釘櫃子一兩個小時就感到暈眩噁心，連忙到樓下通風休息，「在旁邊聞就很不舒服，怎可能做完櫃子在房間裡面睡覺啦！」

加上兩人陳屍在剛做好的床板置物櫃內，且兩人頭腳方向相反併排倒臥在櫃內，且報案人發現工人遺體時，發現兩人被層板蓋住，若非親人撥電話手機鈴響，第一時間還找不到兩人蹤跡，就算兩名工人先後中毒，「為何併排倒臥櫃內」成為雙屍命案的最大疑點。

另外，兩人並無任何外傷、身上也無窒息死亡偶見的抗拒抓痕，雖然經警方調閱監視器，事發前大樓命案樓層並無他人出入，死亡原因仍有待檢警追查。檢察官3日勘驗遺體時，為兼顧家屬保全遺體完整意願，法醫採取血液及大體組織樣本，將化驗釐清工人是否因吸入揮發性毒氣中毒身亡，並罕見使用「法醫影像解剖中心」電腦斷層設備掃描，透過非物理性解剖方式，檢測死者是否有骨折、異物梗塞或其他病理性因素，查明兩人喪命真相。

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