下午1點還有聯絡…2裝潢工隔10hrs被發現「陳屍掀床內」！家人心碎

▲台北市內湖區工程意外，2名裝潢工陳屍掀床內。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文／中央社

2名裝潢工昨天上午到內湖新建大樓施工至晚間未返家，親友到場找人赫見2人陳屍掀床內。警方初查未有外力介入，檢察官相驗無法確認死因，將進一步採檢與電腦斷層釐清。

士林地檢署表示，檢察官獲報後相驗遺體，目前無法確認死因，慎重起見將由法醫進行採驗，並透過電腦斷層掃瞄盡速查明死因。

全案起於，北市警消昨天深夜10時54分獲報，指內湖區一處民宅有2名裝潢男工人不明原因倒臥室內，立即派員到場處理，發現2男都已明顯死亡，外觀無明顯外傷。

據調查，案發現場為一處新建大樓，屋主剛完成交屋並委託裝潢公司進行室內裝潢。死者27歲林姓男子及24歲江姓男子約於昨天上午7時30分許抵達施工處所，昨天下午1時許仍有與外界聯絡，但傍晚便失去聯繫。

由於2男直到晚間都未返家，親友相互聯絡驚覺有異，直接趕赴案發大樓，由大樓保全陪同到施工住戶查看，四處尋找不見人影，撥打死者手機發現鈴聲從屋內掀床傳出。現場3人合力掀開床板，才發現2男仰躺其內且無生命跡象，立即通報警消到場協助。

據了解，現場具收納功能的掀床為訂製物，2男疑為進行組裝作業時使用強力膠等物，疑因不慎吸入過多甲苯等有機溶劑揮發氣體造成昏迷，進而引發休克喪命。

救護人員到場查看，判定2男已死亡多時，現場裝潢物品氣味濃厚，但經檢測有毒物質濃度為零；鑑識人員勘查現場，初步未發現明顯打鬥或外力介入情形。現場死者財物都未遺失，經查周邊物品多為強力膠和裝潢所需工具，死者和周邊環境也無掙扎或抓痕等跡象。

北市資深消防人員告訴中央社記者，過去發生過裝潢工程導致工人不適情況，並舉某建物地下室進行刷油漆和塗黏著劑作業時，現場工人疑因吸入過多有毒氣體而紛感不適，有昏昏欲睡和想嘔吐等症狀出現，幸立即察覺有異請求119協助送醫，而未釀悲劇，提醒裝潢作業時要保持周遭環境通風。