遭爆酒店「2女侍陪聊片」　鄭文燦斥：信口開河編故事

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨4日召開記者會，指有關行政院副院長鄭文燦與羅致政的爆料影片，早有不明來源向國民黨爆料，呼籲相關單位趕快查明是不是假影片。對此，鄭文燦辦公室聲明，在缺乏實際證據的情況下，國民黨發言人用來路不明的影片，就開始信口開河編故事，任意抹黑，這是不折不扣的奧步。

國民黨4日召開「Deepfake介選再起，呼籲政府查假影片！羅致政上摩鐵、鄭文燦去會館才是事實」記者會，發言人凌濤表示，國民黨絕對認真應對Deepfake技術的造假問題，所以選舉以來都以最嚴格方式嚴查爆料內容，不造謠、不傳謠，也期待民進黨不要抹黑，更不要扣帽子，像是鄭文燦、羅致政的爆料影片雖然很早就有不明來源向國民黨爆料，但仍保持審慎態度，呼籲檢調儘速查明真相。

鄭文燦副院長辦公室聲明，關於網路流傳的影像，鄭副院長已多次公開聲明影中人不是鄭文燦，並委請律師提告，由司法機關查明影片來源。刑事警察局已用專業軟體比對，影像經過剪接，有61.5%為深偽變造可能，無法判斷影中人是鄭文燦。

鄭文燦副院長辦公室指出，在缺乏實際證據的情況下，國民黨發言人用來路不明的影片，就開始信口開河編故事，任意抹黑，這是不折不扣的奧步。