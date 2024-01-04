女法官宣判慘遭攻擊！　犯人「聽到要坐牢」當場飛撲痛毆

▲ 女法官宣判時遭犯人飛越襲擊。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

美國拉斯維加斯近日發生一起驚悚法庭事件，一名克拉克郡地方法院（Clark County District Court）法官荷修思（Mary Kay Holthus）在進行對犯人雷登（Deobra Delone Redden）的保釋庭宣判期間，雷登竟然突然對荷修思攻擊，更用「蜘蛛人式」飛越到法官席上，讓現場所有人都嚇壞，隨後也立刻強勢制止雷登的行為。

據英國《每日郵報》報導，在本月3日早上荷修思開庭，準備宣判是否准許對雷登保釋。在開庭期間，荷修思判決駁回雷登的保釋申請，意味著雷登必須關回監獄，並宣讀駁回雷登保釋的理由。

但當雷登聽到保釋請求被駁回後，無法忍住情緒，竟然當場攻擊荷修思。畫面可見，雷登突然以「蜘蛛人式」直接飛越被告席，飛到法官席上，讓坐在旁邊的男性法庭人員，臉上露出超級吃驚的表情。這時荷修思也發現不對勁，立刻起身，但還是被雷登撲到身體並攻擊。

A man attacked a Clark County judge in court today after she denied his probation. pic.twitter.com/CTL5VgPZFU — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) January 3, 2024

The aftermath pic.twitter.com/ScMYhmPmlP — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) January 3, 2024

之後旁邊的法庭人員及保全立刻上前，將雷登架開，但雷登仍持續猛力反抗，這時法庭人員只好強勢揍他，降低雷登的攻擊力，之後雷登先被帶到醫院治療。據悉荷修思也有受傷，其身體狀況仍持續觀察中。

據悉雷登過去在德州和內華達州都有犯罪紀錄，現年30歲的他被控搶劫、毆打、傷害、破壞私人財產以及脅迫等罪。

▲雷登準備攻擊時，旁邊的法庭人員已經看到驚呆。（圖／翻攝自X）

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