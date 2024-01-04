　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂追車廠E奶業務正妹不成　IG影射她「有在賣」代價出爐

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子追求車廠正妹業務不成，竟造謠她「有在賣」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名楊姓男子見某車廠的業務正妹小莉（化名）驚為天人，瘋狂追求卻不受青睞，他氣得在去年10月間在IG上，以拼圖的方式利用諧音影射小莉「有在賣」，貼文表示「E乳保險小姐再晚給人試車都不會累」，小莉得知後氣炸提告，法院審理後判楊男拘役59日，得易科罰金，另外需賠償小莉3萬8220元。

判決指出，小莉原本是某車廠的業務，楊男一直想追求卻吃了閉門羹，心生不滿，去年10月25日上午他在IG上發文，指稱「月花3萬包養倒不如花300買E乳保險小姐給人搓揉藝術影片，叫聲異常厲害，再晚給人試車都不會累，服務真到位」，貼文中則以諧音來影射小莉。

後來貼文被轉傳，小莉也從朋友口中得知被傳「有在賣」，追查後才知道是楊男搞的鬼，氣得報警提告。楊男則辯稱，貼文沒有針對小莉，也沒有指名道姓，只是單純抒發情緒，這只是他看A片的劇情。

法院審理後，法官認為楊男犯後態度不佳，依毀謗罪判處他拘役59日，得易科罰金。民事部分，小莉在事發後離職，她認為都是楊男害的，因此求償2個月的薪資和精神撫慰金共10萬元，但法官認為小莉的離職無法證明與楊男所為有直接關係，因此只判楊男需賠償3萬8220元的精神撫慰金，全案可上訴。

ET快訊
司馬中原2億家產「6繼承對象曝」！兒揭遺願慟：去申請不知能不
張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！
紐約時報廣場登「乾哥乾妹」廣告！小商人怒：只是剛開始而已
聯華大火9死！　油鍋冒煙「課長拒用滅火器」
丫頭嚇一跳！　驚叫否認分居：什麼鬼啊
司馬中原最後身影！摔倒入院突爆急性肺炎　兒悲痛：來不及搶救
發票中1000萬！　大學緊急公布「得主特徵」：快去領
國三生10刀「深及心臟」亡　解剖後遺體發還家屬
快訊／張誌家回家了...「骨灰裝背包」母姊飛抵桃機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！原訂3月全家出遊

警察在我面前開4槍...等紅燈遇抓通緝犯：這麼刺激！影片曝光

太冷險要命！老翁突倒地失去心跳　119視訊「教CPR」緊急救回

聯華大火9死！油鍋冒煙「課長拒用滅火器」　檢起訴代理廠長等3人

美術班同學雙載看展覽...她遭聯結車違規右轉輾死　駕駛賠錢換免囚

狂追車廠E奶業務正妹不成　IG影射她「有在賣」代價出爐

高雄廂型車遭小貨車撞倒「90度側翻」　車內5洗腎患者+司機送醫

淡水「吳家阿給」跨年遭砸+潑漆！2嫌遭逮辯：老闆兒欠債200萬

騎士離奇自摔...5分鐘後又1機車被撞噴　台南路口詭異畫面曝

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

飯店不給流程＋房間鑰匙　新娘瘋狂抱怨壓力山大XD

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

張誌家猝逝…哥曝他「心中1遺憾」：等不到了！原訂3月全家出遊

警察在我面前開4槍...等紅燈遇抓通緝犯：這麼刺激！影片曝光

太冷險要命！老翁突倒地失去心跳　119視訊「教CPR」緊急救回

聯華大火9死！油鍋冒煙「課長拒用滅火器」　檢起訴代理廠長等3人

美術班同學雙載看展覽...她遭聯結車違規右轉輾死　駕駛賠錢換免囚

狂追車廠E奶業務正妹不成　IG影射她「有在賣」代價出爐

高雄廂型車遭小貨車撞倒「90度側翻」　車內5洗腎患者+司機送醫

淡水「吳家阿給」跨年遭砸+潑漆！2嫌遭逮辯：老闆兒欠債200萬

騎士離奇自摔...5分鐘後又1機車被撞噴　台南路口詭異畫面曝

明年完工！板橋江翠青年社宅上梁　捷運站步行10分鐘

LCD電視面板報價轉獲利　面板厰生產意願提高

台中新案遍地6字頭　賴正鎰：我也不太能接受

生小孩！他「準備200萬」讀到大學　過來人搖頭：這歲數就花光

司馬中原自爆有前世記憶！一出生就會說話認字…伯父驚喊妖怪要殺

閃過大選！機師罷工投票「延後到1／22才開票」原因曝

司馬中原2億家產「6繼承對象曝」！遺願被揭…兒慟：去申請不知能不能

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

台北市中運正式開幕　盼培育好手於全中運奪佳績

波羅的海貨櫃運價指數亞歐線11天漲150%　農曆年後才會回落

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

社會熱門新聞

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

天母夫妻虐印傭「斷牙、耳聾」　提100萬換撤告

即／驚悚片！彰化馬路「瞬間隆起石塊炸開」

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

深夜「呻吟聲」吵5歲女童　惡鄰賠60萬還判刑

更多熱門

相關新聞

科技業男跟正妹裸聊　被勒索2萬「贖回玩鳥片」

科技業男跟正妹裸聊　被勒索2萬「贖回玩鳥片」

新竹一名30歲張男在某電子公司上班，在臉書遇到一名綽號「江江」的正妹，江江不斷找張男「電愛」、「裸聊」，讓張男掉入戀愛陷阱，打開視訊鏡頭照做，結果張男想跟江江見面時，對方馬上恐嚇已經錄下張男自慰畫面，要求支付2萬，不然就公佈畫面。張男心生畏懼想付錢了事，所幸經警方勸阻，告知張男這是詐騙，才讓他打消念頭。

長相「被2字形容」　網激喊：不化妝就很美

長相「被2字形容」　網激喊：不化妝就很美

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

妹子連2周搭地鐵被跟蹤！38歲男認了：她長得像楊冪

妹子連2周搭地鐵被跟蹤！38歲男認了：她長得像楊冪

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

關鍵字：

車廠E奶業務正妹造謠有在賣結果

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

丫頭被傳4年婚姻分居

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面