狂追車廠E奶業務正妹不成　IG影射她「有在賣」代價出爐

▲男子追求車廠正妹業務不成，竟造謠她「有在賣」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名楊姓男子見某車廠的業務正妹小莉（化名）驚為天人，瘋狂追求卻不受青睞，他氣得在去年10月間在IG上，以拼圖的方式利用諧音影射小莉「有在賣」，貼文表示「E乳保險小姐再晚給人試車都不會累」，小莉得知後氣炸提告，法院審理後判楊男拘役59日，得易科罰金，另外需賠償小莉3萬8220元。

判決指出，小莉原本是某車廠的業務，楊男一直想追求卻吃了閉門羹，心生不滿，去年10月25日上午他在IG上發文，指稱「月花3萬包養倒不如花300買E乳保險小姐給人搓揉藝術影片，叫聲異常厲害，再晚給人試車都不會累，服務真到位」，貼文中則以諧音來影射小莉。

後來貼文被轉傳，小莉也從朋友口中得知被傳「有在賣」，追查後才知道是楊男搞的鬼，氣得報警提告。楊男則辯稱，貼文沒有針對小莉，也沒有指名道姓，只是單純抒發情緒，這只是他看A片的劇情。

法院審理後，法官認為楊男犯後態度不佳，依毀謗罪判處他拘役59日，得易科罰金。民事部分，小莉在事發後離職，她認為都是楊男害的，因此求償2個月的薪資和精神撫慰金共10萬元，但法官認為小莉的離職無法證明與楊男所為有直接關係，因此只判楊男需賠償3萬8220元的精神撫慰金，全案可上訴。