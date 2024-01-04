被控放割喉案「乾妹」在外串證！新北院挨轟「擺爛」：不予評論

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地院處理新北市國三男學生慘遭同學持刀割頸命案，先前罕見公開喊話網友別肉搜行兇少年個資、還點名社群媒體平台「即刻下架」相關po文，積極作法引發熱議，今（4日）有媒體披露警方認為同案被責付的少女涉及勾串證人，2度聲請強制少女到案說明或搜索保全證據，都被法官駁回，有擺爛無作為之嫌。新北院回應礙難說明案件調查進度，對於媒體的報導「不予評論」。

新北院今表示，少年事件移送少年法庭後，少年法庭本得依《少年事件處理法》第24條規定斟酌案情及進度，決定是否為證據保全、搜索扣押等事項，本院少年法庭於受理本案後均積極審慎進行，並非毫無作為，又依同法第36條之1之相關規定，本院少年法庭亦會一併維護及照料被害人家屬。

新北院指出，惟依《少年事件處理法》第34條規定，少年事件之調查不公開，本院礙難就本件之調查事項及進度為說明。上開新聞所指本院少年法庭就具體個案所為之決定，依審判獨立之精神，本院不予評論。

▲網友號召1月6日上街頭為國三生默哀。（圖／翻欇自Facebook／孩想陪你長大）

這起不幸悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾其他同學午休，女學生覺得受委屈，找15歲乾哥訴苦幫忙出氣，乾哥涉持預藏彈簧刀揮刺男學生10刀，男學生頸部受創大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

此事危及校園安全，不僅遇害男學生家長驟失愛子、悲憤莫名，社會各界也撻伐行兇少男惡性重大、社會安全網出現破洞等，更牽動總統候選人陣營藉此攻防，行兇少年移送新北地院少年法庭裁定收容，法官正調查是否移送檢方偵辦起訴，惹事少女被責付監護人也就是家長帶回管束，據傳她在社群媒體po文嗆聲，自認沒犯錯。

據悉，警方發現，惹事少女涉私下聯繫案發時目擊過程的同學，要求配合應答，被人將對話內容截圖舉發，已有勾串之虞，警方立刻依《少事法》聲請法官核發「同行書」、強制惹事少女到案說明，但被法官駁回，警方再依同法聲請核發搜索票保全證據，法官還是不准。

▲民眾到遇害國三男學生的學校送花弔唁。（圖／記者陸運陞攝）

遇害少年的家長日前悲痛之餘，公開表示反對廢死，媒體今披露警方辦案碰壁，質疑新北院擺爛無作為。新北院處理本案期間，先以新聞稿呼籲「尚請各界就案情及審理結果勿多加臆測，並給予法官純淨之辦案空間」，接著又以新聞稿點名Dcard、PTT等社群媒體平台應「即刻下架」揭露行兇少年個資的po文，並喊話網友勿肉搜轉傳「以免觸法」，還「籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治」。

新北院罕見的「護法」宣導舉動，形同開群嘲讓網友的怒氣集火，網紅「小商人」就揚言租廣告車公開行兇少年的照片。但對於媒體詢問法官不支持警方辦案舉動的原因，新北院一改先前的態度，重申基於審判獨立，「針對法官個案調查、審理中之決定，司法行政無從干涉，也不宜評論」。