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社會 社會焦點 保障人權

家暴男虐妻7年　竟當兒面「鐵棍插狗喉」砍死棄屍

洪男被控在6歲兒子的面前，以鐵棍狂插馬爾濟斯犬的喉嚨。（圖／朱健銘提供）

▲洪男被控在6歲兒子的面前，以鐵棍狂插馬爾濟斯犬的喉嚨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市一名洪姓男子遭控不僅長期家暴妻子，還當著6歲兒子及妻子的面，怒拿鐵棍狂插自家寵物犬喉嚨，甚至活生生砍殺致死並棄屍，嚇得其妻子衍生出自己可能小命不保的恐懼感，之後即帶著兒子離家並對洪男提告申請保護令，此案目前已移交警方偵查中。

據了解，30多歲的洪男和妻子結婚7年，2人育有一名6歲男童，平常以汽車美容維生，但工作相當不穩定，在臉書上常PO出自己和道上兄弟交好照片。洪男被指控，和妻子結縭7年就對妻子家暴7年，只要妻子沒立刻滿足其要求，或稍有不從，他就當著兒子面痛打妻子，拉頭髮、掐脖樣樣來，但妻子卻為了兒子不斷隱忍。

近一年來，洪男開始迷上在臉書各大社團領養貓狗，先後總共領養4貓7狗，但只要貓狗稍微發出喊叫聲，或不順洪男的意，他便持鐵棍痛毆貓狗，或以膠帶將貓狗嘴巴纏住，目睹一切的妻子卻敢怒不敢言；離奇的是，妻子每每睡醒後就會發現洪男領養的貓狗不翼而飛，詢問洪男，洪男只是千篇一律表示「放生了」。

洪男將馬爾濟斯犬弄得奄奄一息後，竟再將狗拖下車以西瓜刀砍殺致死。（圖／朱健銘提供）

▲洪男將馬爾濟斯犬弄得奄奄一息後，竟再將狗拖下車以西瓜刀砍殺致死。

讓洪妻忍無可忍的爆發點是在去年，洪男以5000元有價領養一隻馬爾濟斯犬，但牠疑因一時無法適應新環境而不斷狂吠，讓洪男感到不耐，動不動就暴打馬爾濟斯，也讓馬爾濟斯越加依賴妻子，更加引發洪男不滿。

11月中旬時，洪男帶著妻小和2隻狗狗（馬爾濟斯、米克斯）要前往南港一處公園遊玩，路途上馬爾濟斯趴在妻子腿上休息，洪男不滿馬爾濟斯親近老婆，幾次將馬爾濟斯拉回駕駛座無果後，竟怒持鐵棍當著6歲兒子的面前狂插馬爾濟斯的喉嚨，讓6歲兒子嚇壞大喊「爸爸你在幹什麼？」

盛怒之下的洪男不但未停手，反而變本加厲直到狗狗懨懨一息，洪男仍不解氣，再拿出車上的西瓜刀，下車對著馬爾濟斯狂砍，直到狗狗斷氣，洪男才渾身是血將狗狗裝進袋子上山棄屍。

在後座目睹整個殺狗過程的洪妻當場嚇壞不敢吭聲，深怕洪男暴怒之下持刀砍人，只好故作鎮定繼續原定行程，帶著兒子到公園遊玩，但她發現自己僅因未即時滿足兒子要求，兒子發脾氣時竟也學父親一樣掐她脖子，讓洪妻驚覺不妙，緊急對外求救。新竹縣議員朱健銘與民眾黨不分區立委湯宏正獲報後，和流浪動物真愛協會副理事長黃宣富一行人緊急北上，將洪妻和幼童接出安置。

朱健銘表示，目前除先將母女安置之外，後續也會輔導妻子找尋正當工作，並維護小朋友的受教權，他也痛批，相關虐待動物事件一再發生，但《動保法》不是罰責甚輕，就是罰無可罰，有關單位應重視並進行修法；民眾黨不分區立委候選人湯宏正也指出，此案根本就是動保界的割喉案，且對動物施虐連帶也可能會轉移到其他人身上，不管是虐殺還是棄養都應加重罰則並修法。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。
●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

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