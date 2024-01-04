釣客魚竿誤觸高壓電「瞬間炸成火球」　全身冒煙倒地

▲男子釣魚誤觸高壓電慘死。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名男子日前和朋友到一處魚塘釣魚，在沿魚塘移動位子時，疑似釣竿誤觸高壓電，導致整個人當場瞬間炸出火球，碳纖維的釣竿也燒成濃厚灰燼。男子當場倒地不起，送醫急救後生死不明，監視錄影器畫面再網上流傳引起熱議。

綜合陸媒與微博消息，橘衣男子當時與一名朋友在魚塘邊釣魚，兩人專注看著魚塘內的動靜，同時起身邊走邊聊天，準備換位子到下一處，但此時伸出監視錄影器畫面外的釣竿疑似碰觸到上頭的高壓電線，橘衣男瞬間爆炸燒起熊熊火光，整個人緩緩向前倒下。

畫面中可見，男子全身燒焦冒出大濃煙，手中被指是碳纖維的釣竿也在空中瞬間化成一團濃稠的黑煙和漂浮物，就在男子頭上揮之不去。友人見狀先是嚇傻站在原地，回過神來後向前觸摸橘衣男，但疑似又嚇到縮手，他趕緊叫對面的人來幫忙搶救朋友，同時將仍漂浮在空中的釣竿灰燼撥去。

據了解，男子送醫後人還在加護病房，但後續情況並不清楚。影片分享到網路上後，網友紛紛留言，「魚池上面還有高壓電線，怎麼敢開的呀」、「魚池上有高壓線，魚塘主準備賠死吧」、「我以為是釣線甩上去的，沒想到釣竿就直接碰上了」、「碳素釣竿都炸開了」、「一個敢開，一個敢釣。」

還有一名網友表示幫人理賠時遇過5個領觸電意外身亡賠償的家屬，其中4個就和釣魚有關，「死在什麼地方都有，無視旁邊變壓器貼滿警示鑽進小樹林怡然自得，收桿時閻王一起收人的；自家後面小池塘開釣，忘了最近附近施工頭上拉了臨時電線的；人來車往燈火通明的橋邊也不看下頭上有什麼東西就在釣的。家屬溝通時看著小孩子哭著要爸爸心裡也難受。」