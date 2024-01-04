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社會 社會焦點 保障人權

2裝潢工「困掀床」毒死？　高大成提3重點：沒嘔吐物疑點多

記者葉國吏／綜合報導　

台北市內湖區2日發生2名裝潢工不明原因倒臥「掀床」內，初判疑在施作時，利用黏著劑黏合，卻雙雙被困在掀床裡面死亡。知名法醫高大成對此點出3重點，直言「黏著劑致死」幾乎沒聽過，加上現場沒有嘔吐物，疑點很多仍要解剖確定。

本案發生在2日晚間，27歲林姓與24歲江姓裝潢工人在北市內湖一處新建案施工，直到深夜卻沒回家，2人的妻子、女友著急找人，一同前往該棟大樓找人，再次撥打電話時，發現鈴聲從一個可掀式床板裡面傳來，打開赫見2人倒臥裡頭，當場無呼吸心跳，送醫不治。

▲▼高大成,命案,119。（合成圖／記者許權毅攝）

▲法醫高大成。（合成圖／記者許權毅攝）

警方初判現場無打鬥或外力介入，2人疑似是在施工過程中吸入大量有機溶劑甲苯，因此中毒死亡，至於詳細案發經過及確切死因，仍有待進一步調查釐清。

中山醫大法醫系主任高大成表示首先要釐清3件事情，第一點就是掀床能否從裡頭開啟？若是要有按鈕從外面開，裡面無法出去，基本上2個男生也很難脫困，反之若能，基本上2個大男生能強行打開；其二，2人是否有毒品前科，關係到是否吸食過量強力膠；第三，現場2人是否衣衫整齊？

另外，高大成直言，2人困在密閉空間，窒息需要半小時，但裝潢工人應熟悉床板使用，為何有手機卻沒求救，如果是吸入黏著劑氣體過量又無嘔吐物，他幾乎沒看過會急性中毒死亡案例，因此判定死亡時間很重要，仍須解剖來進一步確定。

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