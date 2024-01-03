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被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

▲▼中華郵政獲「2024保險品質獎」3優等獎，由副總邱鴻恩（右）代表出席，接受金管會保險局長施瓊華（左）頒獎。（圖／中華郵政）

▲中華郵政獲「2024保險品質獎」3優等獎，由副總邱鴻恩（右）代表出席，接受金管會保險局長施瓊華（左）頒獎。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

《現代保險雜誌》公布「全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」調查結果，今(3日)舉行「2024保險品質獎」頒獎典禮，中華郵政公司榮獲「知名度最高」、「業務員最優」及「最值得推薦」3項優等殊榮。

「2024保險品質獎」今頒獎，中華郵政公司連奪「知名度最高」、「業務員最優」及「最值得推薦」等3優等獎，中華郵政公司表示，中華郵政公司長期深耕台灣，經營與服務獲國人支持與肯定。

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郵局營業據點遍及全台，中華郵政公司表示，中華郵政以客戶使用便利性及需求面出發，將公平待客原則化為有感的實際作為，積極導入保險科技，推動網路投保、電子保單、加入保全、理賠聯盟鏈及保險理賠醫起通等數位化服務，並持續推展無紙化，實踐綠色金融目標。

中華郵政指出，業務員是壽險業面對消費大眾的第一線人員，其操守、專業及壽險公司對業務員管理之良窳，攸關投保大眾權益，甚至影響公司形象及經營績效，中華郵政相當重視業務員素質與服務，針對第一線業務人員建立完善教育訓練系統，除實體課程外，亦安排保險新訊、商品、理賠及財務規劃等線上課程，藉由各類培訓，提升專業能力。

中華郵政公司強調，將持續發揮保險核心力量，透過多元商品協助國人做好風險保障，擴大弱勢扶助範圍，扮演穩定社會的角色，實踐企業永續承諾。

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