巨型貴賓犬趴車窗　「下秒掉落地」滾一圈衝向馬路！嚇壞路人

記者施怡妏／綜合報導

不少人會帶毛小孩出門溜搭，在開車的過程中，會將車窗搖下讓毛小孩透氣，但要小心安全，有網友拍到前方車輛的巨型貴賓犬，從後座車窗跌落，嚇壞路人，狗狗在馬路上驚慌亂跑，不久後，飼主才下車追狗，影片曝光，網友直呼「看這狗好像是真想要跑」。

YuTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」，分享一則影片「那個...掉出來了」，位於彰化鹿港老街附近，有一輛紅色車輛載著巨型貴賓犬，狗狗將頭探出車外欣賞風景，兩隻腳放在窗外，下一秒直接掉下車，路人見狀驚呆，急忙攔車提醒駕駛。

只見巨型貴賓犬在地上滾了一圈後，在馬路上亂竄，路人也幫忙抓狗狗，過了一會兒，才看見一名穿著短裙搭配小可愛的女子下車，手裡還拎著袋子上前追狗。

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▲狗狗從車窗摔下來。（圖／翻攝自YT／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片曝光，網友直呼危險，「這該不會是開車窗還單獨放狗在後座吧，差點輾到」、「台灣交通真的無時無刻都不讓人失望欸」、「這件事情告訴我們，載狗或小孩要關好窗戶」、「即使在車內，還是要有防護措施」、「狗：我自由了！我自由了」、「掉出來的角度稍微偏一點點，結局就完全不一樣了」。

另外，不少網友看到影片標題點進，才發現掉出來的其實是狗狗，「掉出來的東西和我想得不一樣」、「光看封面和標題我還以為墊胸的硅膠掉出來了」、「可惡！標題太值得給讚了」、「看封面+標題，還以為是墊的東西掉出來」。

本文獲得「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」授權提供轉載。

▼路人狂叫駕駛停車。（圖／翻攝自YT／ WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



