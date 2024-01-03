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考季近補腦應考！擔心用腦過度　中醫曝補氣開竅舒壓妙方

▲▼面對考季將近，考生長時間念書恐會「用腦過度」，造成身心失調。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼面對考季將近，考生長時間念書恐會「用腦過度」，造成身心失調。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113學年度大學學測將於本月20日登場，面對考季將近，不少家長擔心考生長時間念書恐會「用腦過度」，造成身心失調。門諾醫院中醫科主任楊成湛說，透過中醫調理搭配穴位保健，可有助補氣提神、醒腦開竅並提高專注力，還能緩解壓力幫助睡眠。
 
為了能在考試中求得滿意成績，不少考生常會熬夜苦讀，長期抗戰下來，就需要足夠體力及腦力，有些家長會自行拿補養中藥為孩子進補，反而造成副作用。楊成湛提醒，若補錯恐會上火長痘或是引發嘴破、口角炎，建議服用中藥仍需經過中醫師辨證給藥。

▲▼面對考季將近，考生長時間念書恐會「用腦過度」，造成身心失調。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
楊成湛說，考生讀書久坐不運動容易造成疲倦嗜睡，黨參、五味子、薄荷、紅棗等中藥，可以補氣開竅，提高專注力。補腎中藥杜仲、桑寄生、刺五加，則能幫助腦部運作，讓頭腦更清楚。而遠志、石菖蒲等中藥，除讓考生能有更清楚思路外，對用腦過度的上班族也相當適合。
 
醫師說，眼睛痠澀疲勞能服用枸杞、菊花。另外茯神、百合等安神中藥，可舒緩考試壓力也能幫助睡眠。由於考生經常熬夜，容易產生陰虛內熱口乾、牙齦腫痛、便秘等燥熱症狀，可運用知母、淡竹葉、沙參、麥門冬來調理，不過還是要再次強調，服用中藥仍需經合格中醫師診斷後開立。

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▲▼面對考季將近，考生長時間念書恐會「用腦過度」，造成身心失調。（圖／門諾醫院提供，下同）

楊成湛中醫師提醒，有些家長會自行拿補養中藥為孩子進補，若補錯恐會上火造成副作用。
 
另外，穴位按摩也是保健方法之一。楊成湛說，頭頂百會穴位於在兩耳尖連線與鼻尖上連額頭連線的交叉點，是臨床上重要的一個穴位，平時可用頭梳或手指將整個頭皮均勻按摩一次，讓頭皮上的督脈、膀胱經、膽經的氣血獲得通暢。梳頭時緩慢而節律的由前向後梳理，有利於整個大腦皮層運動或感覺功能的再活化，幫助消除疲勞、恢復體力。
 
若考生眼睛痠澀疲勞，則可按摩位於內眼頭跟鼻子間的睛明穴，能提神明目；眉頭的攢竹穴則是消除眼睛疲勞。按摩位於耳後乳突、後下方凹陷處的風池穴，能活血通絡、醒腦開竅，對於改善眼壓高與肩頸僵硬也有功效。神門穴位於手腕關節的橫紋、骨頭之間的凹陷處，能補益心氣、安心養神，並改善失眠和焦慮。
 
楊成湛也說，考生長時間苦讀，容易使得全身「氣」都鬱結不通暢，建議藉由深呼吸與四肢運動來解除，讀書1小時休息10分鐘或每週至少運動2至3次，每次30分鐘，以出汗為原則，每天500下甩手運動，也能讓四肢獲得伸展、疏通全身氣機，藉此提升讀書效率、睡眠品質，順利應考。

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