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跟小姨同居！人夫見陽台「掛滿內衣褲」超尷尬：哪件是我老婆的

▲▼晾曬衣物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子在收衣服時發現，陽台都是內衣褲，完全分不清楚究竟是小姨的還是妻子的。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

若是與伴侶的家人同住，難免會出現尷尬的情況。一名男子近日表示，因為工作的關係，妻子的妹妹（下稱小姨）跑來他們家暫住，沒想到收衣服時卻發生尷尬的情況，看見陽台吊滿貼身衣物，讓他完全分不清楚究竟是誰穿的，逗趣的事件引發討論，也立即有許多網友歪樓。

這名男子在「爆料公社」表示，小姨近期因為工作的關係，來到他們居住的縣市駐點，也因此直接寄住在他們家，由夫妻倆一同照顧，他對此感到十分開心，還特意整理了住處，空出了房間讓小姨居住。

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男子提到，他平時會順手處理家事，例如洗碗、曬衣等等，但自從小姨來了以後，陽台總會多好幾件內衣，讓他感到不曉得如何是好，也不知道該如何向妻子提起。

▲▼ 晾衣服,曬衣服,曬衣,晾衣。（示意圖／pixabay）

▲男子分不清楚哪件貼身衣物是妻子的，感到十分苦惱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

男子無奈直言，因為陽台有太多女性內衣褲，他根本無法分清楚誰是誰的，只好向妻子告知，他只收自己的、孩子的衣物，「你們女生的自己收」，才能稍微減緩尷尬，「其實…好幾件內衣吊在那，我也分不出哪件是誰的（流汗）。」

逗趣的經驗引發討論，也有許多網友歪樓狂刷，「機會是留給有準備的人」、「叫她妹妹全部穿一次給你看不就知道了」、「女生內衣褲一起收還好吧，偷聞一下也是人之常情，老婆會原諒你的」、「沒有我要的劇情，一星差評」、「拿起來聞吧！其實你很想的…我是指老婆的味道很好認！別誤會。」

 
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