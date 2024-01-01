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大陸 大陸焦點 特派現場

陸《愛國主義教育法》實施　對「港澳台群體」將有相應規定

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲大陸推行《愛國教育法》。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸1月1日起實施多項新法規，涉及愛國教育、未成年人保護、健保藥品目錄、海洋生態保護、行政復議、專利申請制度等內容。

大陸《愛國教育法》從1月1日起施行，該法規定了愛國主義教育的主要內容，涵蓋思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、祖國壯美河山和歷史文化遺產、憲法和法律、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事蹟等方面。

新法指出，在每年10月1日「國慶日」，國家和社會各方面舉行多種形式的慶祝活動，集中進行愛國主義教育。在規定面向全體公民進行愛國主義教育的同時，突顯學校和家庭對青少年和兒童的教育，並對公職人員、企業事業單位職工、村居民、港澳台同胞等不同群體的愛國主義教育，分別作出相應規定。

大陸《未成年人網路保護條例》1月1日起施行，這是大陸第一部專門的未成年人網路保護綜合立法。《條例》共7章60條，主要包括健全未成年人網路保護體制機制、促進未成年人網路素養、強化網路資訊內容建置、保護未成年個人資訊、防治未成年人沉迷網路等。

在加強網路資訊內容建置上，明確網路產品和服務提供者發現危害或可能影響未成年人身心健康資訊的處置措施和報告義務；禁止任何組織和個人對未成年人實施網路霸凌行為；要求網路產品和服務提供者建立健全網路霸凌行為的預警預防、識別監控和處置機制等。

大陸新版國家健保藥品目錄1月1日起實施，共有126種新藥進入健保。其中，腫瘤用藥21種，新冠、抗感染用藥17種，糖尿病、精神病、風濕免疫等慢性病用藥15種，罕見病用藥15種（其中阿伐替尼片同為腫瘤用藥），其他領域用藥59種。同時，又調出了1種即將撤市的藥品。

大陸《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》1月1日起施行，根據規定，民用無人駕駛航空器所有者應依法進行實名登記，不分類型和重量，都應在飛行前為所屬無人機進行實名註冊登記。民用無人機未實名登記進行飛行活動，將被公安機關處罰。

大陸《外國國家豁免法》1月1日施行，明確大陸外國國家豁免的原則和規則，確定豁免例外情形和相關程序等。例如，明確中國法院可就外國國家非主權行為引發的訴訟，如涉及商業活動、相關人身傷害和財產損害等爭議的訴訟行使管轄權，並在嚴格限制的條件下，可對外國國家商業活動財產採取強制措施。

《商業銀行資本管理辦法》也從1月1日起施行，進一步完善商業銀行資本監理規則，推動銀行強化風險管理水平，提升服務實體經濟效率。其中提到，依照銀行規模和業務複雜程度，商業銀行被劃分為三個檔次，匹配不同的資本監管方案：規模較大或跨境業務較多的銀行，劃為第一檔，對標資本監管國際規則；規模較小、跨境業務較少的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監管規則；第三檔主要是規模較小且無跨境業務的銀行，進一步簡化資本計量要求，引導其聚焦縣域和小微金融服務。

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關鍵字：

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