今起搭國道客運有優惠！國光「多補助1路線」現省一杯珍奶

▲連假期間搭乘客運可享優惠。（圖／國光客運）

記者李宜秦／台北報導

為鼓勵民眾在元旦連假多加利用大眾運輸，交通部推出多項優惠，如國道客運享平日優惠或85折優惠價、東部客運及租車優惠等。國光客運表示，本次疏運補助新增1860路線(桃園機場-台中)，原價325元，折扣後275元（約85折）。

交通部公路局自112年12月29日0時（連假前一日）起至113年1月1日24時（連假最後一日）止推出多項全國性國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

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優惠期間88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價，搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

國光客運表示，平均85折優惠路線包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國五路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，不但享有最高83折的優惠，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運表示，本次疏運補助新增1860路線(桃園機場-台中)，原價325元，折扣後275元（約85折），單趟就可多買一杯珍珠奶茶。連假預購車票可至國光客運官網、三大超商、萬達通APP、全省連線車站自售機及現場櫃台購買。