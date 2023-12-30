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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

▲▼高雄市長陳其邁陪同立委蘇巧慧掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲高雄市長陳其邁陪同立委蘇巧慧掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧力拚連任，30日陸、空戰併進，特別邀請高雄市長陳其邁合體車掃，全程線上直播。陳其邁展現高人氣，車隊掃街途中有多位民眾跑向車隊要和陳其邁自拍、握手，沿途鞭炮聲不斷，線上、線下民眾反應熱烈，儼然颳起一陣「邁邁旋風」；連前行政院長蘇貞昌也大讚「邁邁旋風」颳到雙北。

蘇巧慧表示，今天見證「邁邁旋風」不是喊假的，上次他邀陳其邁到樹林參加「巧歡唱」歌唱比賽擔任嘉賓，「簡直萬人空巷。」今天來到新莊，不論線上、線下民眾反應都非常熱情，相信有陳其邁的鼓勵，她一定能在倒數關鍵時刻衝出選票、贏得勝利。

陳其邁盛讚蘇巧慧「有成績、會做事」，像是樹林捷運、捷運三鶯線、台65線浮洲橋匝道等重大建設，都是蘇巧慧在立法院積極爭取中央資源，才得以順利推動。

▲▼高雄市長陳其邁陪同立委蘇巧慧掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

陳其邁表示，蘇巧慧不僅推動建設，也非常關心教育，為選區38所學校、改善188項學校設施，爭取總經費達7億8600萬元，今天來幫她站台，「因為對巧慧的選情真的放心不下來」，希望來幫她加油打氣，「絕對不能讓會做事的人孤單。」呼籲現場民眾一定要給蘇巧慧最大的支持，讓她高票當選。

針對陳其邁的歌聲，蘇巧慧幽默說到，「市長唱歌，就像自己的朋友在唱歌一樣。」非常親切，每次開口都受到民眾熱烈歡迎，讓眾人看見「平凡就是偉大。」車掃活動開始前，蘇巧慧更致電前行政院長蘇貞昌，蘇貞昌大讚陳其邁「邁邁旋風颳到雙北。」同時表示陳其邁對國家貢獻很多，打造高雄演唱會經濟，讓全台其他縣市的民眾都非常羨慕。陳其邁笑回，以前擔任行政院副院長時，是被蘇貞昌耽誤，「不然我現在應該已經到小巨蛋、大巨蛋或環球開演唱會了。」

▲▼高雄市長陳其邁陪同立委蘇巧慧掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

針對近來陳其邁成為民進黨內立委參選人爭相邀請的母雞，陳其邁打趣說道，自從上次參加蘇巧慧的歌唱比賽後，現在邀請他去唱歌的邀約不斷，「我現在好像在全台開巡迴演唱會。」陳其邁說，希望能夠讓民進黨所有的立委候選人順利當選，讓民進黨在立法院過半席次，讓台灣繼續在對的路線上堅定向前。

車掃過程中，活動特別邀請網友線上票選最希望陳其邁演唱的歌曲，最後由五月天「倔強」奪得最高票，蘇巧慧和陳其邁也於車掃結束後，在「蘇巧慧新莊西盛聯合競選總部」合體高歌，騎樓瞬間變成小型演唱會現場，更有路過民眾停下腳步一起加入合唱，演唱結束時蘇巧慧更高喊「相信音樂、相信自由！」呼應日前傳出五月天遭中共官方打壓一事。

▲▼高雄市長陳其邁陪同立委蘇巧慧掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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